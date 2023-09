Drie kinderen besmet met zeldzame varkenslintworm: ‘Mogelijk drie jaar geleden onze school binnengekomen’

In basisschool Het Molentje in Lier ging de eerste schooldag gepaard met een opvallende oproep tot waakzaamheid. Net voor de zomervakantie waren er in de school enkele besmettingen met een zeldzame varkenslintworm. De getroffen kinderen zijn intussen helemaal hersteld, maar kinderen en ouders wordt aangeraden om extra waakzaam te zijn.

Drie leerlingen van de lagere school (8, 9 en 10 jaar) werden in juni getroffen door een besmetting met varkenslintworm. De kinderen waren erg vermoeid, hadden hoofdpijn en kregen ook plots epileptische aanvallen. Bij een van de kinderen werden er problemen met het zicht vastgesteld. Uit een MRI-scan bleek dat de larve van de lintworm zich in hun hersenen had genesteld. De kinderen zijn intussen hersteld, maar omdat de lintworm besmettelijk en gevaarlijk is, nam de school meteen dringende maatregelen.

‘We hebben alle ouders meteen verwittigd en op enkele infomomenten de nodige toelichting gegeven,’ zegt directrice Griet Roussau. ‘We hebben ook alle dokters en ziekenhuizen in Lier en omgeving op de hoogte gebracht. Alle personeelsleden van de school werden ook grondig onderzocht. Niemand van hen was besmet.’

Zestig jaar geleden

De kinderen die in juni besmet werden met de lintworm kunnen nu niet meer besmet worden en kunnen vrijdag dus in alle rust van hun eerste schooldag genieten. Maar de ‘host’ van de besmetting werd nog niet gevonden, blijft de school alert en raadt ze ouders en leerlingen aan dat ook te zijn.

‘Vermoedelijk is de besmettingen 1,5 tot 3 jaar geleden in onze school terechtgekomen, maar wie het heeft binnengebracht, is nog niet duidelijk. Het is sinds de jaren 60 geleden dat het in het westen nog voorkwam’, zegt Griet Roussau. Varkenslintworm komt vooral voor in Zuid-Amerika, in Afrika onder de Sahel en in Zuid-Oost-Azië. Vermoedelijk heeft iemand het van daaruit mee naar België gebracht.

De precieze bron van de lintworm is nog niet bekend, maar het departement Zorg vermoedt dat het ging om besmet voedsel van buitenlandse origine. Er loopt nog een onderzoek. Tijdens de zomervakantie werd bijvoorbeeld een stoelgangonderzoek uitgevoerd bij een vijftigtal leerkrachten van de school, hun gezinsleden, en enkele mensen die betrokken waren bij het bereiden van voedsel op school. Daarnaast organiseert het departement Zorg ook een bevraging bij ouders van de kinderen van de school in kwestie, over eventuele reizen naar gebieden waar de varkenslintworm wel voorkomt en over voedingspatronen.

‘Geen reden tot paniek’

De kans dat er nu nog kinderen worden besmet, zou alvast erg klein zijn. Er is volgens het departement Zorg dan ook geen reden tot paniek. ‘Varkenslintworm komt hier niet voor en de drie besmette kinderen zijn en waren zelf niet besmettelijk’, zegt woordvoerder Joris Moonens.

‘We hebben momenteel geen hypothese waar de kinderen besmet geraakt kunnen zijn. Varkenslintworm komt hier niet voor en de enige link die we tussen de kinderen zien, is dat ze naar dezelfde school gaan. De besmettingen kunnen ook jaren geleden gebeurd zijn en nu pas tot ziekteklachten leiden. We moeten er dus rekening mee houden dat we niet gaan kunnen achterhalen waar de bron van de besmetting lag.’

Uit voorzorg krijgen ouders wel de raad om waakzaam te zijn voor symptomen als langdurige hoofdpijn, epilepsie of problemen met het zicht. De huis- en kinderartsen uit de regio zijn ook op de hoogte gebracht en er komen twee infomomenten op de school.