Brouns (CD&V) belooft Ineos-dossier ‘zonder zwarte balken’

Bladzijden vol met zwarte balken, met grote argwaan bij de oppositie tot gevolg. De vergadering die de Vlaamse commissie Economie vorige week hield over het waarborgdossier voor de Britse chemiegigant Ineos, leverde niet op wat ervan was verwacht. Transparantie was beloofd, maar er rezen alleen maar meer vragen.

Dat had alles te maken met de vertrouwelijkheidsclausules in de afspraken met Ineos. De chemiegigant wil in de Antwerpse haven een installatie bouwen die grondstoffen voor kunststoffen maakt. In de documenten die aan de commissieleden waren overhandigd, waren grote delen, soms zelfs hele bladzijden zwart doorstreept. De passages zouden commercieel gevoelige informatie bevatten die Ineos liever niet aan de grote klok hangt.

Op die manier moet het parlement er maar op vertrouwen dat de overheid haar werk goed heeft gedaan. Zelf controle uitvoeren kan ze niet. ‘Stel je voor dat we zo een uitgavepost van 500 miljoen in de Vlaamse begroting zouden goedkeuren, zonder te weten waarvoor die diende’, zei Vooruit-Parlementslid Thijs Verbeurgt.

Doorlichting

Ook Brouns beseft dat dit zo niet kan. Hij stelt voor om het decreet dat de Vlaamse waarborgen regelt door te lichten, waarbij ook de procedures worden bekendgemaakt. Het Vlaamse waarborgfonds Gigarant, dat de waarborgen verstrekt en in het kader daarvan vertrouwelijkheidsclausules afspreekt, heeft zelf al een juridische doorlichting besteld om na te gaan of Parlementsleden toch geen inzagerecht kunnen krijgen.

Brouns is bereid met de resultaten nog deze regeerperiode naar het Parlement te komen, ‘zonder het waardevolle instrument van de waarborgen uit te hollen’. Er wordt dus gezocht naar een evenwicht tussen het parlementair controlerecht en de vertrouwelijkheid van bedrijfsgevoelige informatie. Daarbij zouden bijvoorbeeld de gevolgen voor de werkgelegenheid van een waarborg beter in kaart gebracht worden.

De Parlementsleden vergaderden ook achter gesloten deuren over de Ineos-waarborg. Daaruit bleek dat de Vlaamse regering de regels inzake waarborgen niet heeft overtreden, en dat de kans dat het ooit fout loopt met de waarborg, bijzonder klein is.