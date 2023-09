De 5 beste boeken in augustus volgens de Letterenredactie van De Standaard

Van welke titels hopen we dat ze uw leeslijst halen, of minstens stijgen in de stapel? We tippen u graag de interessantste boeken van de voorbije maand.

FILOSOFIE LISA DOELAND Apocalypsofie. Over recycling, groene groei en andere gevaarlijke fantasieën

In een intens vervuilde wereld die nooit meer proper wordt, moeten wij het zien te rooien. Hoe dan? De Nederlandse filosofe Lisa Doeland bedenkt met Apocalypsofie een eerlijk, zoekend antwoord. Alvast dit lichtpuntje: een apocalypticus is voor Doeland niet hetzelfde als een doemdenker, zo wordt snel duidelijk.

Ten Have, 240 blz.

Lees hier de bespreking door docente filosofie Katrien Schaubroeck.

LITERAIRE NON-FICTIE GEOFF DYER De laatste dagen van Roger Federer

Geoff Dyer werd 65 afgelopen juni, hij overleefde tien jaar geleden een herseninfarct en hij schreef met De laatste dagen van Roger Federer een boek over eindes. ‘Dat jeugdige gevoel dat een dag een week kon duren, is inmiddels wel weg.’ Journalist Sam De Wilde sprak Dyer over zijn geheel eigenzinnige boek vol ideeën over sport, literatuur, muziek en fotografie, maar evengoed over cappuccino, croissants en drugs.

Tzara, 352 blz.

Lees hier het interview met Geoff Dyer in De Standaard der Letteren.

Columnist en boekhandelaar Steven Van Ammel trok bovendien vol enthousiasme naar een leesclub waar ze Dyers boek bespraken. Lees hier de eerste aflevering van ‘De leesclub’.

FICTIE JOHN FANTE Het volle leven

Je zou hem ‘de beroemdste vergeten Amerikaanse schrijver’ kunnen noemen. John Fante (1909-1983) was een arme Italiaanse immigrantenzoon die naar Los Angeles trok om er schrijver te worden. Gek genoeg vond Fante bij leven nooit echt een publiek. Hem lezen is nochtans een feest: zeker die ene onverwachte halve bestseller Het volle leven (1950). Een echte Fante, vol passie en humor.

Oevers, 224 blz.

Lees hier de recensie door recensente Alexandra De Vos.

FOTOGRAFIE RICHARD MOSSE Broken Spectre

De Ierse fotograaf Richard Mosse (1980) is de enige kunstenaar die zowel de Prix Pictet als de Deutsche Börse Photography-prijs won, de twee meest prestigieuze onderscheidingen in de fotografiewereld. Zijn hele carrière al geeft Mosse de conflictfotografie een nieuw vocabularium. Nu richt hij zijn hightechlens op het Amazonewoud. Een ware tour de force.

Loose Joints, 440 blz.

Lees hier de bespreking door dS-fotoredacteur Jan Desloover.

BIOGRAFIE ARJEN FORTUIN men moet. Biografie van Gerrit Kouwenaar

Tien jaar na zijn overlijden krijgt Gerrit Kouwenaar (1923-2014), de meest vernieuwende, radicale en invloedrijke naoorlogse Nederlandse dichter, een biografie en een verzameld werk. Journalist en auteur Arjen Fortuin hanteert daarbij de nodige ironische distantie, waardoor dit zeker geen hagiografie is geworden, maar een overtuigende, grondige schets van een tijdperk, en van de langzame, aanvankelijk aarzelende ontwikkeling van een uniek oeuvre en een bijzonder mens.

Querido, 592 blz.

Lees hier de bespreking door poëzierecensent Paul Demets.