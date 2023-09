Wickmayer kan geen vuist maken tegen Amerikaanse Keys

De tweede ronde is het eindstation geworden voor Yanina Wickmayer (WTA 85) in het enkelspel op de US Open.

De 33-jarige Antwerpse verloor donderdag in New York in twee korte sets (6-1 en 6-2) van de Amerikaanse Madison Keys (WTA 17). De partij duurde nauwelijks 54 minuten.

Keys, verliezend finaliste op Flushing Meadows in 2017, treft in de derde ronde de Russische Liudmila Samsonova (WTA 15). Zij rekende eerder op de dag met twee keer 6-3 af met de Duitse Tamara Korpatsch (WTA 75). Voor Wickmayer was het al haar dertiende deelname aan de US Open.

‘Het was een moeilijke wedstrijd’, zo reageerde ze na afloop. ‘Madison begon heel goed en brak meteen door mijn opslag. Ze was heel agressief, zonder fouten te maken.’

Extra druk zetten op de Amerikaanse was moeilijk, ‘gezien het ritme dat ze oplegde’, aldus nog Wickmayer. ‘Ik was zelf ook nog niet 100 procent, maar ze was vandaag te sterk voor mij.’

Wickmayer - in 2009 nog halvefinalist op Flushing Meadows - bereikte de hoofdtabel dit jaar als ‘lucky loser’ na haar opgave in de laatste kwalificatieronde tegen de Amerikaanse Sachia Vickery (WTA 203) met een rugblessure. In de eerste ronde rekende ze dinsdag af met de Russische veterane en oud-finaliste Vera Zvonareva (WTA 677).

Nu kan de Antwerpse zich nog toeleggen op het dubbelspel, waarin ze aan de bak komt met Greet Minnen. ‘Het toernooi is nog niet voorbij en ik ga mij volledig concentreren op het dubbelspel.’