‘Heel het Colosseum is bekostigd met een urinetaks’

‘Ambitie en excelleren zijn niet de eerste bekommernis. Ouders willen dat hun kind zich goed voelt, dat het gelukkig is. Dat is allemaal waardevol, maar die postmaterialistische waarden bemoeilijken de weg naar excellentie’

Laten we meteen de toon zetten met onderwijsexpert Dirk Van Damme in De Standaard. Al dat softe postmaterialistische gedoe (gelukkig zijn... tjee!) is niet aan ons besteed. We gaan excelleren en beginnen meteen.

‘Pro patria omne possibilis est’

Hier zie. U vertaalt even met ons mee: ‘Voor het vaderland is alles mogelijk.’ En dan weet u dat de uitspraak van Bart De Wever is. En dan weet u ook dat het eigenlijk ‘possibile’ moet zijn. Dat heb je als je zelf Latijnse spreuken begint te verzinnen, zoals Patrick De Rynck op zijn site uitlegt. Zei De Wever overigens in een vorige aflevering van deze rubriek nog dat hij het allemaal wat beu is, dan herpakt hij zich deze week in Humo. ‘Maar ik gá niet stoppen. De passie voor mijn werk is nog intact. Als ík het niet doe, wie dan? Wat na mij komt, is niet beter.’

‘Wat na mij komt, is niet beter’

We herhalen het nog even (bis repetita manent) opdat alle kandidaat-voorzitters van de N-VA het zouden horen. Er is geen post-De Wever-tijdperk.

‘Dan heb ik liever iemand die wat potjeslatijn gebruikt en overdreven veel weet over het leven van Julius Caesar’

Misschien onverwacht, maar wel waar. Tom Lanoye vertelt in het Nieuwsblad dat hij fan is van Bart De Wever. En over zijn pamflet Woke is het nieuwe Marrakech-pact zegt Lanoye: ‘Als we eerlijk zijn, is dit ook een vorm van eerbewijs aan De Wever.’

Tom Lanoye. — © Geert Van de Velde

‘Ik was altijd al een perfecte pekelharing. Kunnen we samen een verzuringsfeest geven’

Diezelfde Tom Lanoye in diezelfde krant over zichzelf en vriend De Wever. Twee verzuurde mensen in één bokaal.

‘Na onze eerste afspraak kwam Lucie thuis met de geur van mijn parfum op haar mouw, en Liloo is er meteen aan beginnen te likken’

Bij dit citaat van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez hoort een verklarende woordenlijst. Lucie is zijn vriendin. Liloo is haar hondje. Het parfum was van Bouchez. (in: Woef)

‘Door zelf een hond te hebben, heb ik meer begrip gekregen voor de band tussen mens en hond. Ik denk dat je een hond moet hebben om in te zien hoe intens die relatie kan zijn’

Ik weet niet veel over het liefdesleven van Bouchez, maar het lijkt er haast op dat hij Lucie heeft gedumpt en Liloo heeft gehouden. (ook in Woef)

Mahdi en Pamuk en hun entente. — © put

‘Ik krijg het niet uitgelegd, maar die entente is zo speciaal...’

Ook CD&V heeft een partijvoorzitter met een hond, Pamuk, en ook hier is de verhouding intens. Pamuk kiest trouwens de vakantiebestemming uit voor Sammy Mahdi. ‘Dat we nu aan een strand zitten, komt deels door haar. Vroeger ging ik niet zo vaak naar zee, ik liep liever rond in steden en dorpjes, maar zij speelt graag in het zand.’ (in Het Laatste Nieuws)

‘Cave canem’

Latijnse uitdrukking voor Bouchez en Mahdi. (Let op voor de hond.) Deze rubriek blijft excelleren.

‘Heel het Colosseum is bekostigd met een urinetaks’

We blijven nog even bij de Romeinen. Mathias Celis deed aan de UGent onderzoek rond wildplassen en ontdekte dat keizer Vespasianus het gebruik van publieke toiletten verplicht maakte en er taksen op hief. De plassende Romein heeft, zo berekende hij, het Colosseum betaald. Als u weet hoe groot ons begrotingstekort is en als u weet hoezeer Bart De Wever van de Romeinen houdt, dan weet u wat er gaat gebeuren als hij premier wordt. (Een grapje over Theo Francken mag u zelf bedenken.)

‘Ik verkoop mijn mini-mossel voor een miljoen euro’

Ik weet niet waar u nu aan denkt, maar het gaat gewoon om een kunstwerk van Michaël Peetermans waarop heel veel zand te zien is en een klein weekdier. ‘Wanneer ik erin slaag de mossel te verkopen, sta ik opnieuw een stap verder als kunstenaar,’ zegt de man in het Nieuwsblad. Ars gratia artis, is duidelijk niet aan hem besteed. Geen kunst uit liefde voor de kunst, maar om het geld. Pecunia non olet. Geld stinkt niet.

Peetermans en zijn potentieel fortuin. — © idh

‘Het ons-kent-ons-wereldje, waarin iedereen zogezegd alleen maar happy is. Terwijl we in feite als aasgieren naar elkaar zitten te kijken’

Of zoals Bart De Wever zegt: homo homini lupus. Maar het gaat dit keer niet over de politiek. Herbert Bruynseels heeft het in Het Laatste Nieuws over de media. Bruynseels was jarenlang tv- en radiopresentator. Nu is hij verkoopadviseur bij Cats & Dogs. In die hoedanigheid komt hij vast menig partijvoorzitter tegen.

‘Ik maak me maar over één ding zorgen: dat ik na de uitzending in de file zal staan’

Niet dat er ook maar iets moeilijks is aan een leven in de media. Olga Leyers gaat weldra De afrekening presenteren op Studio Brussel, maar ingewikkeld is dat niet, zegt ze in Humo. Om te excelleren moet je echt niet in de media zijn.

‘Rustig blijven, je tekst studeren en niet tegen het decor lopen’

Ook acteren heeft trouwens niets met excelleren te maken, weet Zwangere Guy, die in theaterzaal Monty acteert samen met onder meer Veerle Baetens. (in: het Nieuwsblad)

‘Ik beloof plechtig dat ik de minder aanwezige versie van mezelf zal zijn’

En nu we toch bezig zijn. Als je op tv wil presenteren, moet je je ook niet te moe willen maken, aldus Filip Joos in het Nieuwsblad.

‘Ironie en pintjes’

Otto-Jan Ham vertelt in Humo wat hem na een zwaar auto-ongeluk jarenlang overeind gehouden heeft. Beschouw het als een les om te excelleren. Non scholae sed vitae. Niet voor de school, maar voor het leven.