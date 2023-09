Het personeelstekort bij de gerechtelijke politie is zo ernstig en de stijging van het aantal onderzoeken zo toegenomen, dat we keuzes moeten maken, zegt de Brusselse procureur-generaal Johan Delmulle. — © belga

Zoals dat al gebeurt met economische en financiële dossiers, wil de Brusselse federale recherche voor alle zaken afwegen of ze er nog tijd en energie in stopt. ‘De personeelstoestand is te ernstig en de stijging van het aantal onderzoeken te sterk toegenomen’, zegt de Brusselse procureur-generaal.