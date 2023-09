China probeert wankelende vastgoedmarkt te redden

Met een rist nieuwe maatregelen, waaronder goedkopere woonkredieten in de grootste steden, probeert China de vastgoedmarkt (en zijn munt) nieuw leven in te blazen. Maar de twijfel blijft.

Een nieuwe dag, een nieuwe ingreep van de Chinese overheid. Peking en Shanghai kondigden aan dat de minimale hypotheekrente voor starters op de woningmarkt wordt verlaagd. En dat amper enkele dagen nadat eerder deze week gelijkaardige maatregelen werden aangekondigd in Guangzhou en Shenzhen. Tegelijk wordt door Peking ook geknipt in de verplichte eerste aanbetaling op woonkredieten en op de hypotheekrente. Kandidaat-kopers moeten vooraf dus minder centen ophoesten als ze een hypotheek afsluiten.

Of dat zal volstaan om de enorme Chinese vastgoedmarkt nieuw leven in te blazen, valt volgens de Financial Timeste betwijfelen. In een beleggersnota waarschuwde het beurshuis Nomura vrijdag meteen al dat de nieuwe maatregelen wellicht niet meer dan een ‘korte adempauze’ kunnen bieden. Sommige maatregelen zijn immers niet nationaal verplicht, steden kunnen kiezen of ze lokaal worden toegepast. En veel andere overheidsbeperkingen, zoals die op het aantal vastgoedtransacties en het grondaanbod in grote Chinese steden, blijven voorlopig van kracht.

Meer maatregelen op komst

De crisis in de vastgoedsector - goed voor ongeveer een kwart van de Chinese economie - staat twee jaar nadat vastgoedreus Evergrande in grote problemen kwam, opnieuw bovenaan de agenda in Peking. Niet alleen dreigt er met Country Garden een nieuwe vastgoedreus onder de schuldenberg te bezwijken, de vrees groeit dat een eventuele implosie ook de financiële sector en de rest van de Chinese economie kan besmetten.

De verwachting is dan ook dat Peking het hier niet bij zal laten. Om de Chinese banken te helpen de schok op te vangen, meldde de centrale bank vrijdag alvast dat ze minder kapitaalreserves in buitenlandse munt moeten aanhouden: 4 procent van het totale kapitaal in plaats van 6 procent. Dat stut niet alleen de zwakke Chinese yuan, het maakt ook extra geld vrij voor nieuwe (woon)kredieten.

Het persagentschap Reuters meldde vrijdag op basis van anonieme bronnen dat er de komende weken nog meer ingrepen op de Chinese vastgoedmarkt komen. Een van de maatregelen die op tafel zou liggen is het opheffen van de beperkingen op het kopen van huizen in niet-kerndistricten van grote steden als Peking, Shanghai en Shenzhen.