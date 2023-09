Gecrashte Russische maanlander maakt krater in de maan, raketwetenschapper sterft in verdachte omstandigheden

Nasa heeft beelden van de Russische maanlander Loena-25, die midden augustus is ingeslagen op de maan. Een van de verantwoordelijken voor de missie, Vitaly Melnikov, is gestorven in verdachte omstandigheden.

Op Nasa-beelden van 24 augustus, vijf dagen nadat Loena-25 te pletter vloog op de maan, is een donkere vlek te zien met een witte cirkel. Nasa gelooft dat het om de crashsite van de Russische maanlander gaat omdat de coördinaten van die plek overeenkomen met eerdere schattingen van waar het toestel neergestort zou zijn, en omdat er op een eerdere Nasa-foto van 27 juni nog geen krater of vervorming van het maanoppervlak te zien is. ‘Het is zeer onwaarschijnlijk dat het hier om een natuurlijke impact gaat’, aldus Nasa.

De crash was een tegenvaller met bijzonder slechte timing voor Russisch president Vladimir Poetin. De reis van Loena-25 was immers de eerste Russische missie naar de maan sinds de Sovjetruimtesonde Loena-24 in 1976. De maanlander had in de Boguslawski-krater op de zuidpool van de maan moeten landen om daar bodemstalen te nemen omdat er in het gebied waarschijnlijk zeldzame grondstoffen te vinden zijn.

Paddenstoelen plukken

Een week voor de lancering (en crash) werd een van de raketwetenschappers die mee verantwoordelijk was voor de missie, Vitaly Melnikov (77), plots hevig ziek thuis. Dat schrijft het Russische dagblad Moskovskij Komsomolets. Melnikov zou op 11 augustus ziek geworden zijn na het eten van paddenstoelen en werd naar het ziekenhuis overgebracht met ernstige symptomen van vergiftiging.

Melnikov werkte tot dan als hoofdonderzoeker bij Tsniimash (vrij vertaald: centraal onderzoeksinstituut voor machinebouw), een deelafdeling van de Russische ruimtevaartorganisatie Roskosmos. In dat onderzoekscentrum worden de meeste materialen en toestellen voor Russische ruimtereizen geconceptualiseerd en voor het eerst getest. Met meer dan 300 gepubliceerde wetenschappelijke artikelen was hij een gevestigde waarde.

Ondanks een wekenlange ‘intensieve behandeling’ in het ziekenhuis stierf de raketwetenschapper uiteindelijk toch afgelopen woensdag. Het is ook niet bekend aan welke giftige stoffen hij precies is bezweken, wat de Russische media doet speculeren over kwaad opzet. ‘Hij ging al jarenlang zelf paddenstoelen plukken hier vlakbij ons huis maar nog nooit is hij er ziek van geworden’, zei zijn familie aan Moskovskij Komsomolets. ‘Hij kookte ze ook altijd. Die avond kookte hij ze, zoals altijd, en at hij ze alleen op.’