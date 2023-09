Hugo Siquet grootste verrassing in selectie Rode Duivels

Voor Hugo Cuypers, Arthur Vermeeren of Mandela Keita is geen plek in de selectie van bondscoach Domenico Tedesco. Hugo Siquet wordt wel voor het eerst opgeroepen, en ook Romelu Lukaku mag mee.

Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois liggen in de lappenmand, waardoor bondscoach Domenico Tedesco enkele nieuwe namen kon selecteren voor de eerstkomende interlands tegen Azerbeidzjan (9 september) en Estland (12 september). Opvallend: voor Hugo Cuypers, Arthur Vermeeren of Mandela Keita is geen plek.

Wel opgeroepen: Hugo Siquet van Cercle Brugge. Tedesco selecteerde de verdediger omdat Alexis Saelemakers zich gisteren op training blesseerde bij zijn nieuwe club Bologna. Maar de keuze voor Siquet is niet zomaar. ‘Hij is uitstekend bezig bij Cercle Brugge en speelde ook een goed EK-u21’, aldus de bondscoach. Door het uitvallen van Thibaut Courtois is ook Arnaud Bodart van Standard erbij.

Roméo Lavia ontbreekt bij de selectie. ‘We staan nauw in contact met Chelsea en we kwamen overeen dat hij niet fit genoeg is om erbij te zijn. Hij heeft nog wat tijd nodig om klaar te geraken bij zijn nieuwe ploeg’, aldus Tedesco. Ondanks een gebrek aan wedstrijdritme werd kapitein Romelu Lukaku wel opgeroepen. Big Rom vond pas deze week onderdak bij AS Roma.