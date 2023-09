Spilfiguur uit zaak-Pichal ‘zelf misbruikt als kind’

Musicalacteur R.D.B. (34), de spilfiguur in het zedendossier rond Sven Pichal (44), zegt dat hij als kind misbruikt is geweest.

Hoelang radiostem Sven Pichal (44), musicalacteur R.D.B. (34) en theatermedewerker B.D. (35) zich al inlieten met de verzameling en verspreiding van beelden van kindermisbruik, maakt deel uit van het strafonderzoek. Inmiddels raken meer details bekend. R.D.B., die nooit doorbrak als acteur, kluste bij met projecten als danslessen en musicalkampen voor kinderen.

Nu blijkt dat hij vorig schooljaar ook actief was als leerkracht in het tweede leerjaar van een Antwerpse school. Daar stond hij voor een klas van 7- en 8-jarigen. De school in kwestie bevestigt aan onze redactie dat R.D.B. daar van half januari tot eind juni actief was. Ze kreeg al veel vragen van ongeruste ouders, maar benadrukt dat er tot nu geen enkele verontrustende melding over zijn functioneren is binnengelopen.

Dat R.D.B. met een ernstige problematiek kampt, erkent ook zijn advocate Issabel De Fré. ‘Hij is zich daar van bewust en er wordt gepaste hulp gezocht’, zegt ze. Na zijn arrestatie bekende de musicalacteur dat hij beelden van kindermisbruik heeft verspreid. Maar hij ontkent dat hijzelf kickt op die beelden. Volgens zijn verklaringen voelt hij zich niet aangetrokken tot minderjarigen, maar herkende hij zich in de beelden. Hij zegt dat hij zelf als kind werd misbruikt.

Zijn advocate wil daar niet op ingaan. Ook zijn moeder – aangeslagen door de arrestatie – wil er niets over kwijt. R.D.B. zou naar eigen zeggen al lang met onverwerkte trauma’s kampen. Dat is onder meer het gevolg, verklaart hij, van een ontvoering door een man toen hij nog een jongen van twaalf was. Dat hij zich inliet met strafbare beelden, komt volgens hem door een vriend. Het is bekend dat een van zijn vrienden enkele jaren geleden veroordeeld werd in een ander zwaarwichtig zedendossier.

Volgens het parket is het nog niet duidelijk of de verdachten elkaar fysiek zagen en echt vrienden waren, of dat ze enkel via chat contact legden. Wel staat het vast dat R.D.B. close was met medeverdachte B.D. Beiden werkten mee aan tal van bekende musical- en theaterproducties: B.D. werkte achter de schermen bij de administratie, R.D.B stond op de planken als musicalacteur. Ze leerden elkaar kennen bij Loge10 Theaterproducties, waar B.D. tien jaar geleden begon en een maand geleden aan de deur werd gezet. Daar werkte hij samen met bekende Vlamingen zoals Leah Thys, Andrea Croonenberghs, Jelle Cleymans en Koen Crucke.

‘Nooit klachten gehoord’

Enkele jaren geleden werkten ze ook samen aan producties voor Music Hall. ‘R.D.B. heeft in drie producties meegespeeld’, bevestigt ceo Geert Allaert. ‘In de evaluatierapporten die we na elke productie opstelden, hebben we nooit klachten over hem gelezen. B. D. was dan weer een joviale, sympathieke man die werkte in de backoffice. Toen de coronapandemie uitbrak, is hij in de zorg gaan werken.’

Ook de verantwoordelijke die musicalkampen voor kinderen organiseerde en waar R.D.B lesgaf, hoorde nooit iets over ongepast gedrag. ‘Ik heb nooit iets ongepast opgemerkt. We hebben nooit een klacht over hem gekregen. Niet van de kinderen, noch van de ouders.’

Het lijkt erop dat het contact tussen hen en radiostem Sven Pichal van de jongste twee jaar dateert. Ze waren bevriend via sociale media. Verder onderzoek moet uitwijzen hoever ze gingen in de uitwisseling van strafbare beelden. Zowel B. D. als R.D.B. liet donderdag hun Facebookpagina verwijderen nadat die overspoeld werd door haatberichten.