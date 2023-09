Nationaal drugscoördinator waarschuwt voor synthetische drugs: ‘Afval komt in veevoeder en waterwegen’

‘Terwijl Antwerpen en de cocaïneproblematiek onder een vergrootglas liggen, bestaat het gevaar dat onze aandacht voor andere problemen kan afnemen. Ons land is groots in de productie van cannabis, xtc en amfetamines. Die productie wordt steeds omvangrijker en professioneler. Dat fenomeen is misschien minder zichtbaar dan cocaïne, maar daarom niet minder schadelijk.’

UGent-professor Charlotte Colman, die door de federale regering is aangesteld als nationaal drugscoördinator, roept op om niet alle energie en aandacht te steken in de opvolging van cocaïnesmokkel en het zware geweld dat daarmee gepaard gaat.

‘Begrijp me niet verkeerd: we focussen terecht op de cocaïnemarkt’, zegt ze. ‘Het geweld is zichtbaar en duidelijk ontwrichtend. Maar we mogen niet vergeten dat er ook andere problemen zijn, met andere drugsmarkten zoals cannabis en synthetische drugs zoals xtc en amfetamines (een pepmiddel, red.). De dumpingen van het drugsafval brengen ernstige vormen van milieucriminaliteit en risico’s voor de volksgezondheid met zich mee.’

Colman snijdt de problematiek aan bij de opening van het gerechtelijk jaar in het Gentse Hof van Beroep. Traditiegetrouw houden de verschillende procureurs-generaal op 1 september een toespraak in hun hof, maar ze kunnen ook een gastspreker uitnodigen.

‘Onderzoekers die in de periode 2019-2021 het Belgische drugsbeleid evalueerden (onder wie Colman, red.), zijn er van overtuigd dat een update van het drugsbeleid broodnodig is’, verklaarde Gents procureur-generaal Erwin Dernicourt. ‘Om zo’n vernieuwd drugsbeleid te realiseren is het belangrijk dat er geluisterd wordt naar de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, de stem van de praktijk en ervaringsdeskundigen.’

Milieuschade

‘Eén van de vaststellingen van die studie was dat burgers, inclusief mensen die dagelijks professioneel bezig zijn met het beleid, nog amper weten waar dat beleid voor staat’, zegt Colman. We worden geconfronteerd met de realiteit van drugsmarkten: nieuwe stoffen duiken op en nieuwe gebruikerspatronen doen ons afvragen of ons beleid nog up-to-date is. Daarnaast regelen omzendbrieven het opsporings- en vervolgingsbeleid inzake drugs en zorgen deze vele bomen ervoor dat sommigen het bos niet meer zien. Mensen weten vaak niet meer wat strafbaar is en wat niet. Er is een update van de Belgische drugsstrategie nodig’.

Een strategie rond synthetische drugs mag daarbij zeker niet ontbreken, inclusief een visie op wat er precies moet gebeuren met het afval van de productie. ‘Voor elke kilogram amfetamine die wordt geproduceerd, kun je tot dertig kilo afval hebben’, zegt Colman nog. ‘De resten van amfetamine bevatten oplosmiddelen zoals aceton en sterke zuren. Die zijn agressief en kunnen brandwonden veroorzaken. Het afval wordt gedumpt op de weg, al rijdend uit een busje gegoten over onze wegen, achtergelaten in bossen, geloosd in waterwegen of in brand gestoken.’

De voorbije jaren zijn er tal van incidenten geweest met dat chemisch afval. Zeker in de Noorderkempen is het een echte plaag. Vorige week werd er bij Balen nog drugsafval gevonden, half augustus lagen er grote vaten in het Turnhouts Vennengebied. Vooral in de Belgisch-Nederlandse grensstreek worden regelmatig labo’s aangetroffen, maar ze duiken overal in België op.

Colman: ‘De aandacht ligt vooral op de opruiming van het labo en het afval. Dat is jammer genoeg slechts een aanpak op korte termijn. Er is minder aandacht voor de milieueffecten op langere termijn, waaronder de langdurige nefaste gevolgen voor milieu en volksgezondheid. Het afval komt terecht in onze waterwegen of in veevoeder (via lozingen op landbouwgrond, red.), of de grond van een pand dat je koopt is mogelijk verontreinigd.’

‘Er is wel een algemene bewustwording dat we een probleem hebben op het vlak van druggerelateerde georganiseerde criminaliteit. Maar de sense of urgency die we duidelijk zien bij de problemen rond cocaïne is minder sterk aanwezig bij andere drugsmarkten. Die zijn minder zichtbaar maar daarom niet minder relevant.’

Regiewerkers

In haar uiteenzetting ging Colman ook in op de vraag naar oplossingen voor het drugsgeweld dat de cocaïnetrafiek met zich meebrengt. Ze merkt daarbij hoe er een spanning is gegroeid tussen ‘de roep om snelle oplossingen’ en ‘de complexiteit van het samenbrengen van de juiste ingrediënten en de impact op lange termijn van gemaakte keuzes’.

‘Wat we het voorbije jaar dan ook merkten, is dat we de nood kunnen voelen om “met nieuwe dingen en oplossingen” te komen’, stelt Colman. ‘Nieuwe voorstellen zijn de revue gepasseerd, zoals een havenkorps of strengere straffen voor mensen die drugs gebruiken. Ongeacht het feit of dit al dan niet goede acties zijn, kan te veel suiker een cake ook doen mislukken.’ Volgens haar mogen de basisingrediënten in het recept niet worden vergeten. ‘Beeldvorming, over de grens kijken, een samenspel van bestuurlijke en gerechtelijke maatregelen en geen repressie zonder preventie en zorg’. Ze verwijst onder meer naar het Nederlandse project met ‘regiewerkers’ die snel contact maken met jongeren die verstrikt dreigen te raken in de drugsmaffia.