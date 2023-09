Hevige regenval veroorzaakt op meerdere plaatsen wateroverlast

Hevige buien zorgen vrijdag voor wateroverlast op de baan en in woningen. In Brussel liep de Vleurgattunnel onder water en ook elders Vlaanderen moet de brandweer ingrijpen voor ondergelopen straten en kelders.

In Brussel is het al de hele ochtend zwaar aan het regenen. ‘We zijn met een tiental interventies bezig’, zegt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer. ‘De Vleurgattunnel is ondergelopen en ook op de Tentoonstellingslaan in Jette zijn er problemen door wateroverlast. Het tramverkeer ligt er stil.’

Ondergelopen straat in Jette. — © if

Ook in de Westhoek zijn er problemen. De brandweer voerde vrijdagochtend meerdere interventies uit voor wateroverlast, voornamelijk in Ieper, Wervik, Beselare en Geluwe. Het gaat vooral om straten die even blank komen te staan. Er is ook sprake van waterinsijpeling door het dak en in een tweetal kelders.

De hevige regen doet de ochtendspits ook in Limburg moeizaam verlopen. De Noord-Zuidverbinding zit in beide richtingen potdicht door een ongeval ter hoogte van Houthalen-Helchteren.

Een intense regenbui heeft vrijdagochtend ook op verschillende plaatsen in regio Gent voor hinder gezorgd. Het gaat om straten en kelders die ondergelopen zijn, maar ook om wateroverlast op de parking van een supermarkt.

Brandweerzone Centrum kreeg rond 10.30 uur al een zevental meldingen van wateroverlast. In Merelbeke is er op een viertal plaatsen overlast. In Gavere is er wateroverlast op de parking van een supermarkt en in deelgemeente Dikkelvenne waar een gracht het water niet meer kan slikken. Vanuit Nazareth kwam eenzelfde melding. ‘Onze ploegen gaan ter plaatse om de mensen te helpen’, klinkt het bij de brandweer.