Nadat Amsterdams museum haar naam had gestolen: Brussels kunsttijdschrift ‘Hart’ heet nu ‘Glean’

Eind juni las Kathleen Weyts, hoofdredacteur van Hart, tot haar verbazing dat het museum Hermitage Amsterdam van naam veranderde en voortaan H’Art zou heten. Niet alleen de naam, maar ook het logo deed sterk denken aan dat van het kunsttijdschrift.

Weyts ging drie keer op visite in Amsterdam. Ze signaleerde aan de museumstaf dat het niet alleen zijn huiswerk onvoldoende had gemaakt, maar dat het ook een inbreuk pleegde op de wetgeving rond merkdeponering. Het tijdschrift, dat 16 jaar bestaat, had in 2006 de merknaam voor de Benelux laten vastleggen.

Begin augustus troffen ze een schikking: Hart zou van naam veranderen op 1 september, de zelfstandigheid van beide partijen blijft gegarandeerd. Details over de deal worden niet bekendgemaakt. Weyts: ‘Het was de minste pijn voor beide partijen. We wilden liever niet dat deze zaak voor de rechtbank eindigde.’

Knipoog naar Agnès Varda

De naamsverandering kan nu ook samenvallen met een koerswijziging en herlancering. Glean, zoals het blad voortaan heet, kiest voor een internationale koers. Tijdens het Brussels Gallery Weekend wordt het eerste Engelstalige nummer voorgesteld. Er zijn er vier per jaar gepland, naast zes nummers in het Nederlands. Het tijdschrift krijgt ook een meer uitgesproken Brusselse verankering.

Weyts: ‘Het Engelse werkwoord “glean” staat voor informatie sprokkelen. Het is een knipoog naar de documentaire Les glaneurs et la glaneuse van de in Brussel geboren kunstenares Agnès Varda. Ook kunstenaars verzamelen en verwerken vaak materiaal voor hun werk. De nieuwe naam past bovendien in een filosofie die we een warm hart toedragen. We willen meer traagheid inbouwen, ingaan tegen de overconsumptie die in de kunstwereld heerst.’

Bij de Engelstalige nummers kiest Glean telkens een kunstenaar als gastredacteur. Voor de eerste aflevering wordt dat Hamedine Kane, een Senegalees-Mauritaanse kunstenaar die pendelt tussen Brussel en Dakar.

De baseline van het tijdschrift wordt ‘Art is slow attention’. Het archief van de Hart-nummers blijft behouden, ook online. Oude tijdschriftnummers zijn nog te koop.