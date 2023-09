Juni krikt de cijfers op: kwakkelzomer van 2023 behoorde toch tot de warmste

Iedere Belg zal u zeggen dat we een snertzomer meemaakten. Maar wordt dat sentiment onderbouwd door harde gegevens van het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI)? Aangezien op 1 september de weerkundige herfst begint, kunnen we terugblikken.

En wat blijkt? Met 18,9 graden Celsius was de zomer van 2023 (voor meteorologen zijn dat de maanden juni, juli en augustus) iets warmer dan gemiddeld, want het klimatologische zomerse gemiddelde ligt op 17,9 graden. Hij was daarmee de vijfde warmste zomer van de huidige referentieperiode die loopt van 1991 tot 2020. Bovendien belandt deze zomer op de zevende plaats in de lijst van warmste zomers in Ukkel sinds 1833.

Dat hebben we nagenoeg helemaal aan de start van de zomer in juni te danken. Toen was het warm, zonnig en droog. Vanaf midden juli tot midden augustus beleefden we een koudere en nattere periode. Van 11 tot 25 augustus klom het kwik weer naar iets hogere temperaturen, maar de laatste zomermaand eindigde met een frisse slotweek.

Meer neerslagdagen

Met een neerslagtotaal van 279,4 mm staat de zomer als nat te boek. Dat totaal ligt iets hoger dan het gemiddelde van 234,2 mm. Juni, juli en augustus telden samen 45 neerslagdagen terwijl dat er gemiddeld 42,6 zijn.

Voor wie het gevoel heeft amper de zon gezien te hebben: met iets meer dan 674 uur klokt de zomer van 2023 toch af met ongeveer 80 uur meer zonneschijn dan in een gemiddeld seizoen. Ook dat surplus valt op het conto van juni te schrijven.

Het KMI blikt niet alleen terug, maar ook vooruit. Op de eerste herfstdag valt het water met bakken uit de hemel, maar het instituut belooft beterschap: vanaf zaterdag zou een periode met fraai nazomerweer aanbreken.