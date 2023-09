Europese Commissie keurt nieuw type coronavaccin goed

Comirnaty XBB. 1.5, ofwel het aangepast coronavaccin, is veilig bevonden voor de Europese burgers. De Europese Commissie geeft groen licht na een analyse door het Europees Geneesmiddelenagentschap. ‘Een belangrijke mijlpaal in de strijd tegen de ziekte’, kondigt de Commissie aan. Het is de derde versie van de Pfizerprik, aangepast om ook nieuwere coronavarianten beter de baas te kunnen.

‘Het vaccin is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 6 maand. In lijn met eerder advies is er één vaccinatie nodig, maar dat is afhankelijk van de vaccinatiegeschiedenis van de persoon’, schrijft de Commissie in een persbericht.

De Europese Commissie belooft dat het de lidstaten van voldoende vaccins zal blijven voorzien. Opnieuw werden de vaccins goedgekeurd via een versnelde procedure, gezien de urgentie.

Viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) raadt een nieuwe prik vooral aan aan risicogroepen. Voor eind oktober een vaccin laten zetten lijkt hem de meest ideale timing, zei hij op woensdag aan deze krant.