Brugse Karmelieten pakken uit met eerste Karmelietenkaas

De kaas werd genoemd naar de berg Karmel. ‘Een plaats in het Heilige Land, die een belangrijke rol heeft gespeeld in het ontstaan van de Orde van de Ongeschoeide Karmelieten’, klinkt het. De halfharde kaas is gemaakt van melk van West-Vlaamse koeien en bevat door het rijpingsproces geen lactose.

De kloosterorden zijn verantwoordelijk voor hun eigen levensonderhoud en starten daarom met de verkoop van de kaas. ‘Het produceren van voeding en drank voor eigen gebruik en voor de verkoop, is een manier om een klooster in stand te houden’, zegt Paul De Bois, provinciaal overste van de Vlaamse Karmelieten.

‘We hebben in Vlaanderen twee grote kloosters die dateren uit de 17e eeuw. Zulke gebouwen onderhouden en in stand houden, kost geld. Ook het levensonderhoud van de broeders en een kwalitatieve zorg voor onze oudere paters moet verzekerd blijven. Dus zijn we creatief op zoek gegaan naar een nieuw initiatief.’

De Karmelietenkaas zal in beperkte oplages, van niet meer dan 500 exemplaren, worden bereid. Wie de kaas wil proeven kan terecht op de Brugse Kaasmarkt op 3 september en in het Diksmuids Boterhuis in de Geldmuntstraat 23 in Brugge.