Deelsteps weggehaald uit Parijs

Steps zijn niet langer welkom in Parijs.

Heel wat Parijzenaars en bezoekers waren het beu om gebruikers van deelsteps te zien zigzaggen tussen voetgangers of om de steps achtergelaten te zien worden op het voetpad. Heel wat ongevallen werden door gebruikers van deelsteps veroorzaakt. Parijs is nu de eerste Europese hoofdstad met een totaalverbod op deelsteps.

Parijs zegt een keuze te maken voor ‘vereenvoudiging, verzoening en ontrommeling van de openbare ruimte’. Bij de bewoners, en dan vooral de ouderen, moet een onveiligheidsgevoel weggenomen worden.

De drie exploitanten van de deelsteps in Parijs, Lime, Tier en Dott, zijn hun toelating verloren na een volksstemming begin april. Negen op de tien deelnemers stemden toen tegen. De socialistische burgemeester van Parijs Anne Hidalgo had zelf ook campagne gevoerd voor de tegenstem, om de overlast terug te dringen.

Sinds augustus zijn de 15.000 deelsteps progressief weggehaald uit de Parijse straten. Donderdag waren er nog maar een handvol te vinden, voornamelijk in het centrum van de stad. De deelsteps zijn, na eventuele reparaties, overgebracht naar andere steden.

Een derde van de 5.000 deelsteps van Tier blijft in de Franse regio Ile-de-France ingezet worden, de rest voornamelijk in Duitsland. Dott brengt zijn deelsteps over naar België en Tel Aviv. De deelsteps van Lime gaan naar Rijsel, Londen, Kopenhagen en verschillende Duitse steden.

De exploitanten trachten nu hun deelstepklanten te doen overschakelen op elektrische deelfietsen, die ze wel nog steeds aanbieden in Parijs.