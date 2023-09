Greet Minnen stoot door naar derde ronde

Greet Minnen (WTA 97) heeft zich op de US Open geplaatst voor de derde ronde van het enkelspel. In een partij die 2 uur en 13 minuten duurde, rekende de 26-jarige Kempense in de tweede ronde in drie sets (6-3, 4-6 en 6-4) af met de Amerikaanse Sachia Vickery (WTA 204).