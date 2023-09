Wat eten we volgende week? Magische paddenstoelen en Spaans comfort

De zomervakantie zit erop, dus moeten de brooddozen naar goede gewoonte weer gevuld. Lang geleden, aan de Bourgondische hoven, was een broodsnede niets meer dan servies. Eetborden gebruikten ze nog niet, dus werden de maaltijden geserveerd op hard brood. Die volgeladen boterham deelde je met je buur of copain. Deze week: zeven recepten waarbij het deeg even dienstdoet als servies.

Pletplezier

Quesadilla’s hebben een speciale plaats in mijn culinaire hart, omdat ze zo makkelijk te maken zijn. Wraps, bonen, geraspte kaas en specerijen. Meer heb je niet nodig om indruk te maken op je tafelgenoten, zo bewijst dit recept van collega Dorien Knockaert.

Magische paddenstoelen

Ik weet niet hoe het met u zit, maar voor mij is de wereld van de paddenstoelen compleet onbekend terrein. Vreemd, voor een organisme dat in zoveel soorten en gedaantes komt. Gedroogd, gebakken of gestoomd: met hun nootachtige, rokerige smaak, weten shiitakes me telkens weer te verrassen. Omwille van hun textuur zijn shiitakes geliefkoosde vleesvervangers voor ervaren veganisten en flexitariërs op verkenning. Zoals in deze wraps van Elise Van de Poele.

Salade in een jasje

Oké, akkoord, lenterolletjes vereisen wat techniek, maar bekijk ze als een salade in een jasje. Stop zo veel mogelijk verse groenten in een rijstvel. Dichtvouwen, oprollen en klaar. Dit recept uit het boek Thug kitchen, is een ideaal aperitiefhapje of lunch.

Deegkussentjes met een Israëlische twist

Byurek, boureki, byrek of bourek. Van Griekenland over Albanië tot in het Midden-Oosten, zowat elke cultuur heeft haar eigen variant op dit hartige gebak van filodeeg, brikdeeg of bladerdeeg. Doorgaans worden ze gevuld met kaas, spinazie of gehakt, maar laat dat u niet beletten om er nog andere groenten in te verstoppen. Met deze Israëlische boreka’s van Tom Sas is een kosmopolitisch smaakfestijn gegarandeerd.

Propvolle pita

In de jaren vijftig van de 20ste eeuw, introduceerden Iraakse immigranten in Israël de goddelijke combinatie van gefrituurde aubergine, hardgekookt ei en een pitabroodje. Met dit recept van Tom Sas, maakt u sabich voortaan gewoon thuis.

Toastje Spaans comfort

‘Het comfortfood bij uitstek’, zo omschrijft culinair auteur Felicity Cloake de tortilla.

Dikke plakken aardappelen in een nog dikker omelet? Ik heb het nooit begrepen. Tot ik deze ontbijttoast van het Londense keukenduo Sam en Samantha Clark ontdekte. ‘Het geheim van dit recept is een dunne tortilla van twee cm dik.’ Perfect!

Dubbel gewonnen

Brood behoort nog steeds tot de top tien van de meest weggegooide producten. Zonde! Want oud brood is nooit echt verloren als je er wentelteefjes van maakt. Ideaal om je huisgenoten te trakteren op een feestelijk ontbijt.