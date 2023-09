Harry Potter op zijn best

1 Harry Potter en de gevangene van Azkaban

Play4 20.35-23.10 uur

Eén van de betere Harry Potter-films, en dat ligt aan regisseur Alfonso Cuarón. De sfeer is een stuk grimmiger dan in de eerdere twee, maar er zit genoeg vaart en humor in. Harry Potter ontdekt dat hij toch niet helemaal alleen op de wereld staat: hij heeft een peetvader. Maar dat is wel een gevreesde moordenaar.

2 Calendar girls

VRT 1 00.10-01.55 uur

Het kruim van een generatie Britse actrices – Julie Walters, Helen Mirren, Penelope Wilton, Annette Crosbie – geeft van jetje in een goedgemutste film die je zijn gebreken wel moet vergeven.

3 Death becomes her

VTM 4 20.35-22.30

Voor hij een kale karikatuur van een actieheld werd, kon Bruce Willis verdraaid grappig uit de hoek komen. Bijvoorbeeld in deze klassieke komedie die heerlijk de draak steekt met plastische chirurgie en de hang naar eeuwige jeugd. Al speelt hij hier tweede viool naast diva’s Meryl Streep en Goldie Hawn.

4 Wanted: the escape of Carlos Ghosn

Op Apple TV+

Een documentaire serie over een van de meest onwaarschijnlijke ontsnappingen uit de moderne geschiedenis.