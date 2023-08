Jongeren nemen gemiddeld na jaar en drie maanden ontslag

Vlamingen blijven traditioneel vrij trouw aan hun werkgevers. Maar jongeren onder de 25 jaar breken steeds vaker met die traditie. Dit jaar werden er al 247,5 procent meer contracten verbroken ten opzichte van 2019, oftewel 40,8 procent ten opzichte van 2022. Dat blijkt uit een analyse van Acerta op basis van 12.000 jongvolwassenen die aan de slag zijn bij 5.000 werkgevers. Die jongeren nemen in de meeste gevallen zelf ontslag. Het aantal jaren dat ze bij één werkgever doorbrengen, blijft daardoor beperkt. Wie zijn job de afgelopen maanden opzegde, was gemiddeld één jaar en drie maanden in dienst. Dat is langer dan in 2021 of 2020. Toen was dat zo’n tien maanden.

Acerta ziet die golf van ontslagnemende jongeren als een resultaat van de krapte op de arbeidsmarkt. ‘We zien dat niet als een keuze tegen de huidige werkgever, maar als een positieve keuze voor een andere werkgever’, zegt directeur Kathelijne Verboomen.

Kathleen Vangronsvelt van de Antwerp Management School ziet ook een verband met het telewerk na corona. ‘De laatste jaren zijn jongeren begonnen op een werkvloer die half leeg is, werden ze deels aan hun lot overgelaten en maken ze veel moeilijker een connectie met het bedrijf.’ (nba)