Hoe Andrew Tates ‘War Room’ mannen leerde om vrouwen te manipuleren

‘Geen enkele Grootse Man in de Geschiedenis werd uitzonderlijk in zijn eentje’, staat te lezen op de website van de War Room. ‘Hier zul je kennis vinden die je genialiteit aanwakkert en je overtuigt om het beste van jezelf te geven. Er is geen andere plek op aarde met mannen van dit kaliber.’ Voor 8.000 dollar per jaar kun je je aansluiten bij dit ‘netwerk van machtige mannen en zij die willen leren’, dat opgericht werd in 2019.

Een van de ‘cursussen’ in die War Room? De PhD-course, oftewel 'Pimpin’ Hoes Degree’. Het gaat om een chat waar de leden leren om vrouwen te groomen en hen te lokken voor online sekswerk. Verschillende ‘generaals’ geven instructies om vrouwen te verleiden, hen emotioneel te manipuleren en sociaal te isoleren, zodat ze gedwongen kunnen worden om sekswerk te doen.

Uit 12.000 pagina’s aan gelekte Telegram-berichten, gestuurd door honderden War Room-leden, kon de Britse nationale omroep minstens 45 potentiële slachtoffers identificeren tussen maart 2019 en april 2020 en nog eens 29 vrouwen die doelwit werden van de groep. Mogelijk zijn het er meer, omdat de BBC slechts beperkte toegang kreeg tot de berichten die gestuurd werden over de periode van 13 maanden.

In augustus van 2022 had de groep nog 434 leden wereldwijd, al handelde niet iedereen naar de ‘loverboy-methode’ die er werd gedoceerd. Voor die ‘methode’ staan de Tate-broers samen met twee medeplichtigen terecht in Roemenië.

Pavloviaanse conditionering

De leden werd onder meer getoond hoe ze een ‘pavloviaanse conditionering’ moesten toepassen op de vrouwen. ‘Dit is hoe je een hond traint’, klinkt het in een van de berichten.

‘Je reduceert doelbewust de aandacht die je geeft’, schreef de Amerikaan Miles Sonk, een van de ‘generaals’. ‘Dan plan je een “koffiedate” en verzin je iets om te testen of ze bereid is om de koffie te betalen en jou te dienen. Dan volgt een serie graduele stappen om haar weg te leiden van haar sociaal vangnet. Nadien “straf” je haar voor een transgressie – echt of ingebeeld – door haar jouw naam te laten tatoeëren. Daarna kun je haar webcamwerk laten doen/laten strippen. En zij kan vervolgens meer meisjes voor ons rekruteren.’

‘Alles in de War Room draait rond hoe je vrouwen zo ver krijgt om je te dienen in jouw leven’, zei Sonk nog. Naast dit soort ‘conditionering’ werd geïnsinueerd dat de mannen geweld moesten gebruiken. Zo waren er foto’s te zien van een vrouw die voorovergebogen stond met serieuze blauwe plekken op haar rug en het bijschrift ‘Who me?’.

’Valse beschuldigingen’

De controversiële influencer en ex-kickboxer Andrew Tate is het publieke gezicht van de groep, maar Sonk stuurt de groep aan. De man was eerder al lid van twee vermeende sektes en raakte begin jaren 2000 betrokken bij de extreemrechtse beweging. Hij ontmoette Andrew Tate in 2018 en niet veel later werd de War Room opgericht.

Sonk wilde geen commentaar geven aan de BBC. Tate ontkent nog steeds alles en laat weten dat hij bereid is om zijn onschuld te bewijzen. ‘Nog een roekeloze poging om eenzijdige, ongeverifieerde aanklacht tegen hem te presenteren’, klinkt het. Zijn woordvoerder zegt dat de bevindingen van de BBC ‘niet alleen valse beschuldigingen presenteren, maar ook de grote gemeenschap beledigen die Andrew Tate een levensveranderende, positieve kracht vinden’. Hij voegt toe dat Tate bereid is om alle nodige wettelijke actie te ondernemen om zijn onschuld te verdedigen en de mensen die hem beschuldigen verantwoordelijk te stellen.

Op 4 augustus is Tate vrijgelaten, in afwachting van de rechtszaak in Roemenië. Hij wordt verdacht van mensenhandel, seksueel misbruik en bendevorming.