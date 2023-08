Zeventien jaar cel voor leider extreemrechtse groep die Capitool bestormde

Joseph Biggs, een van de leiders van de extreemrechtse Proud Boys-militie, is donderdag veroordeeld tot zeventien jaar cel voor zijn rol in de bestorming van het Capitool in Washington. Biggs leidde op 6 januari 2021 ongeveer 200 leden van de Proud Boys naar het Amerikaanse parlementsgebouw. Daar wilden ze de formele bevestiging van de verkiezingsoverwinning van de Democraat Joe Biden op uittredend president Donald Trump verhinderen.

Op 6 januari 2021, zei de rechter, ‘brak onze traditie van vreedzame machtsoverdracht, een van de meest waardevolle dingen die we als Amerikanen hadden.’

Biggs kreeg de op één na zwaarste straf tot nu toe voor feiten gelinkt aan de bestorming. Stewart Rhodes, de oprichter van de Oath Keepers-militie, kreeg eerder een celstraf van 18 jaar.

Tegelijk was de straf voor Biggs veel lager dan de 33 jaar die federale aanklagers geëist hadden. Rechter Timothy Kelly zei dat hij het geweld dat op 6 januari had plaatsgevonden, niet wilde minimaliseren, maar wel wilde vermijden dat gelijkaardige straffen uitgedeeld worden als voor feiten waarbij een veel groter aantal dodelijke slachtoffers vallen.

Biggs is een gewezen militair die in Irak en Afghanistan had gediend. Hij erkende in de rechtbank dat hij ‘het die dag verpest had’, maar verklaarde meegevoerd te zijn door de menigte. Naar eigen zeggen is Biggs geen gewelddadig type, noch een ‘terrorist’.

Dezelfde rechtbank moet zich nog buigen over de straffen voor vier andere Proud Boys die door een jury veroordeeld werden voor hun deelname aan de rellen van 6 januari.