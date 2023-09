België laten portretteren als een gure asielbestemming komt De Moor goed uit

Karel Verhoeven Hoofdredacteur

Dat staatssecretaris Nicole de Moor geen alleenstaande asielzoekers meer laat opvangen, leidt ook in buitenlandse media tot flinke titels. België breed laten portretteren als een gure asielbestemming is een aardige bijvangst voor de staatssecretaris. In die mate dat we er rekening mee moeten houden dat het wellicht de belangrijkste doelstelling van haar drastische demarche is.

Het is voor de media dan ook een onweerstaanbaar dramatisch verhaal. Belgische staatssecretaris legt de wet naast zich neer, schudt 8.000 veroordelingen van zich af, laat haar kantoor leeghalen door deurwaarders, trotseert bijtende kritiek van mensenrechtenorganisaties, maar houdt voet bij stuk. Al-Jazeera citeert De Moor ‘dat België al sinds lang veel meer dan zijn deel doet’. Het mondiaal toonaangevende persbureau AP roept de lange rijen tenten in herinnering die het internationale blazoen van België besmeurden. De Britse krant The Telegraph noteert dat België een van de landen is waar asielzoekers door moeten als ze naar het VK proberen te reizen. De Nederlandse krant NRC stelt de vraag of dit impact kan hebben voor Nederland. België hoort nu in de rij van Griekenland en Hongarije waar asielopvang zo slecht geregeld is dat de toestand onveilig is voor alleenstaanden.

Al sinds 2021 slapen hier mensen op straat door een tekort aan opvangplaatsen. Hoewel het wettelijk niet mag, geeft Fedasil al die tijd al voorrang aan families, vrouwen en kinderen. Nu luid communiceren dat dit officieel beleid is, heeft dus politieke bedoelingen.

Die liggen grotendeels in Europa. De Moor maakt er geen geheim van – is het niet in woorden, dan alvast in daden – dat ze het ­succes van haar mandaat niet zozeer afmeet aan de opvang die ze voor elkaar krijgt, maar aan de structurele ingrepen waarmee ze de instroom omlaag krijgt. Daarvoor is een Europees akkoord onmisbaar. België wordt in de eerste helft van 2024 Europees voorzitter. De staatssecretaris wil de EU-migratiedeal dan bezegelen en daarmee naar de verkiezingen trekken. Ze verhoogt de druk tegenover andere landen in ­Europa op essentiële punten van die deal: gelijke inspanningen van alle landen en screening aan de buitengrenzen. De timing zit goed. De zomeroversteek van Tunesië naar Italië piekt, en meteen voelt België de doorstroom. De opvangcentra zitten voor 95 procent vol. Dit is een crisis die permanent wordt. Iedereen, in haast alle gemeenten, is de vraag naar ­extra opvang zat.

De mannen die de komende maanden in tentjes slapen, in kraakpanden zonder water of elektriciteit, op duur verhuurde vieze matrassen bij huisjesmelkers … Zij kunnen zich troosten met het idee dat ze de troepenmacht vormen van een ­politieke strategie. Als ze het hier zo erg vinden, kunnen ze ook altijd doorreizen naar een volgend land. Maar beweer niet dat de staatssecretaris dat als doel heeft.