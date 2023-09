Dochter van McLaren neemt VanMoof over

De Nederlandse fabrikant van elektrische fietsen VanMoof wordt overgenomen door e-stepfabrikant Lavoie, een dochtermerk van het Britse McLaren. Dat melden de curatoren van VanMoof donderdag. Lavoie is van plan verder te groeien door de activiteiten van VanMoof verder te ontwikkelen, meldt het bedrijf. Lavoie maakt elektrische steps die kunnen worden ingeklapt.

Wat de overname betekent voor de klanten van VanMoof, is nog niet bekend. De definitieve afronding van de overname staat ­gepland voor 4 september. Daarna zal meer bekend worden over wat de deal betekent voor de klanten, aldus de curatoren.

De voorbije maanden was er bezorgdheid over de bijbehorende app en de productie van specifieke fietsonderdelen: beide zijn nodig om de reeds verkochte VanMoof-fietsen in de toekomst nog te gebruiken. Voor de ongeveer 700 werknemers die nog aan het werk waren bij VanMoof is er minder goed nieuws: slechts 50 tot 60 van hen kunnen aan de slag blijven. De vakbond CNV spreekt dan ook van ‘een dramadoorstart’. VanMoof werd in juli failliet verklaard. De Nederlandse fietsfabrikant ging gebukt onder bijna 144 miljoen euro schulden bij financiers, leveranciers en de fiscus. Er daagden de voorbije maanden verschillende geïnteresseerden op om het bekende merk over te nemen, maar ­Lavoie had de beste kaarten. (blg)