IJsland heft tijdelijke ban op walvisjacht op

De walvisjacht kan op IJsland dan toch van start gaan. Dat heeft het IJslandse ministerie van Voeding en Visserij donderdag aangekondigd. De bevoegde ­minister, Svandís Svavarsdóttir, schortte de jacht in juni op omdat er twijfels waren of de jacht wel met dierenbescherming te verzoenen viel. Een groep experts heeft zich nu over de kwestie gebogen en kwam tot de conclusie dat het ­mogelijk is om de jachttechnieken te verbeteren.

Er zullen nu gedetailleerde vereisten kenbaar gemaakt worden wat betreft het materiaal dat gebruikt mag worden en hoe het gebruik ervan zal worden opgevolgd. De jacht kan vrijdag beginnen en loopt tot het eind van het jaar.

IJsland is met Noorwegen en ­Japan een van de weinige landen die nog aan commerciële walvisvaart doen. Het land telt nog maar één commerciële speler, Hvalur, en diens vergunning om op gewone vinvissen te jagen loopt in 2023 af. Een ander IJslands visbedrijf hing al in 2020 de harpoenen voorgoed aan de haak, omdat het bedrijf niet langer winstgevend was.

Het jaarlijkse quotum op IJsland voor het doden van gewone vinvissen – het op een na langste zeezoogdier na de blauwe vinvis – is 209. Dat van dwergvinvissen, een van de kleinste soorten, is 2017. Maar de vangsten zijn de afgelopen jaren drastisch gedaald als gevolg van een afnemende markt voor walvisvlees. (blg, nta)