Macron regulariseert sans-papiers liever niet

In Frankrijk ligt binnenkort een nieuwe immigratiewet op tafel. Nog voor de parlementsleden zich erover mogen buigen, creëert die al veel deining. Hoewel president Macron had beloofd om sans-papiers die werken in knelpuntberoepen ­– zoals in de horeca, bouw, schoonmaak – te regulariseren en zo tegemoet te komen aan bedrijven die smeken om ­arbeidskrachten, lijkt hij daar nu op terug te keren.

Dat doet hij onder druk van de rechtse partijen in het parlement, die meteen tekeergingen tegen die paragraaf van het wetsvoorstel, uit angst voor een aanzuigeffect. Voor de conservatieve partij Les Républicains (LR) zou zo’n regularisatie een ‘rode lijn’ zijn. Net hun stemmen heeft de regering nodig om de wet gevalideerd te krijgen.

Premier Elisabeth Borne, die de maatregel eerder nog verdedigde, zegt nu in een interview met Le Canard enchaîné dat ‘de verwijzing naar knelpuntberoepen uit de tekst moet verdwijnen’, omdat ze die ‘slecht geformuleerd’ vindt. In plaats daarvan stelt ze ‘een uitzonderlijke verblijfsvergunning’ voor, ‘zonder er een automatisch recht van te maken’. Volgens Les Echos overweegt ook Macron zelf de paragraaf te laten vallen.

Niet iedereen van de presidentspartij is daar even blij mee. Parlementslid Marc Ferracci noemt het ‘een humane maatregel die economisch zinvol is’ en voorspelt dat sommige partijleden niet voor de nieuwe wet zullen stemmen als die paragraaf eruit geschrapt wordt. Zijn partijgenoot Sacha Houlié (oprichter van Les Jeunes avec Macron en vertegenwoordiger van de linkervleugel van Macrons partij) waarschuwt dat die toegeving aan LR weinig zou opleveren, omdat die partij ook andere voorwaarden stelt, zoals de afschaffing van medische hulp voor asielzoekers en de terug­trekking uit Europese verdragen.

Verwacht wordt dat de immigratiewet, na verschillende keren te zijn uitgesteld, binnenkort op de politieke agenda zal staan. (jdb)