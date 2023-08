Nieuwe politieactie in Brussel-Zuid: minder agenten, meer gericht

‘We controleren elke dag, gewoon vandaag met iets meer mensen. We proberen meer op de lange termijn te werken en niet één grote actie te houden en daarna niets meer’, vertelt An Berger, woordvoerster van de federale politie, in het treinstation Brussel-Zuid.

Tientallen – het exacte cijfer wil de politie niet doorgeven – lokale en federale agenten zijn donderdagnamiddag afgezakt naar het station om hun collega’s in en rond het station te versterken. Agenten in burger en in uniform controleren de identiteit van mensen in en rond het station.

De actie was niet op voorhand aangekondigd. Toch was het nieuws woensdagnamiddag al uitgelekt op de sociale media. Bruss’help, de gewestelijke coördinatie van de daklozenopvang, was door de federale politie op de hoogte gebracht. Zij hebben op hun beurt de organisaties en vzw’s in hun netwerk ingelicht over de actie. ‘Om vernielingen van persoonlijke bezittingen en documenten te vermijden, vragen wij aan alle straathoekwerkers om contact op te nemen met de daklozen en hen in te lichten over de actie’, schrijft Bruss’Help op zijn website. Ook vroeg de organisatie aan haar netwerk om ter plekke aanwezig te zijn waar nodig.

Belangrijke documenten verloren

‘Dit is een reactie op de actie van zaterdag’, laat de directeur van Bruss’help François Bertrand weten. ‘Verschillende kwetsbare mensen zijn in de loop van de actie bezittingen kwijtgeraakt, of zelfs belangrijke documenten zoals die van hun asielaanvraag. Dat helpt niemand vooruit.’

‘Dit zijn mensen die niets hebben, die nu opnieuw het risico lopen alles te verliezen’, zegt ook Amélie Deprez, coördinatrice voor Brussel bij Dokters van de Wereld. Zij en haar collega’s zijn afgezakt naar het station om hun vaste publiek te verwittigen dat er een opkuisactie zit aan te komen. ‘Ook komen we een oogje in het zeil houden, in het geval dat nodig is. Maar we zijn hier zeker niet om de actie van de politie te verstoren.’

Berger benadrukt de wil van de politie om samen te werken met de Brusselse sociale sector. ‘Wij zetten streng in op zij die criminele feiten plegen. Dat moet ook, voor de veiligheid in het station. Maar we zijn er niet op uit om de mensen die hulpbehoevend zijn en hier al jaren verblijven op te sluiten, hen helpen we liever vooruit door hen te oriënteren richting de organisaties die hen kunnen bijstaan.’ Berger wijst erop dat de spoorwegpolitie in Brussel-Zuid ook een eigen daklozenteam heeft dat al langer samenwerkt met de sociale sector in de omgeving van het station.

Tegen 17.30 uur waren er bij de actie dertien personen administratief aangehouden. Twaalf van hen omdat ze gekend zijn voor diefstal en een voor verstoring van de openbare orde. Maar liefst zeven gerechtelijke dossiers werden opgestart, onder andere voor verboden wapenbezit, valse documenten en drugsbezit.

De extra controles in het station zullen nog wel even voortduren. De federale politie zegt dat er nog geen einddatum in zicht is. De huidige actie gaat nog door tot 22 uur donderdagavond.