Antwerp in pittige Champions League-poule met Barcelona, Porto en Sjachtar

Antwerp kon zich woensdag na zijn 1–2-zege in Athene voor het eerst in zijn geschiedenis plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Een dag later vond in Monaco al de loting voor de groepsfase plaats. Real Madrid werd bij de ‘Great Old’ naar voor geschoven als favoriete tegenstander, maar een trip naar de Spaanse hoofdstad zit er niet in.

Met FC Barcelona lootte Antwerp in Groep H wel een andere Spaanse topper. Ook de Portugese vicekampioen FC Porto en de Oekraïense kampioen Sjachtar Donetsk kwamen uit de trommel. Alles bij mekaar een lastige loting voor de Belgische kampioen, waar sterke man Marc Overmars woensdag na de wedstrijd tegen AEK Athene nog de verwachtingen temperde.

Een echte ‘groep des doods’ viel er dit jaar niet te noteren, al zijn er wel een aantal sterk bezette poules. Bayern München treft in Groep A Manchester United, het Galatasaray van Dries Mertens en FC Kopenhagen. Ook Groep F met PSG, Dortmund, Milan en Newcastle oogt veelbelovend. Titelverdediger Manchester City lootte makkelijk, met Leipzig, Rode Ster Belgrado en Young Boys Bern.

Resultaat loting groepsfase Champions League

GROEP A

Bayern München

Manchester United

FC Kopenhagen

Galatasaray

GROEP B

Sevilla

Arsenal

PSV

RC Lens

GROEP C

Napoli

Real Madrid

Braga

Union Berlin

GROEP D

Benfica

Inter Milaan

FC Salzburg

Real Sociedad

GROEP E

Feyenoord

Atlético Madrid

Lazio

Celtic

GROEP F

PSG

Dortmund

AC Milan

Newcastle United

GROEP G

Manchester City

Leipzig

Crvena Zvezda

Young Boys Bern

GROEP H

Barcelona

Porto

Shakhtar Donetsk

Antwerp