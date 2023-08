Zware explosie in Elewijt was waarschijnlijk wanhoopsdaad: afscheidsbrief en gasflessen gevonden

De gasontploffing in Elewijt bij Zemst waarbij donderdagochtend een dodelijk slachtoffer en drie gewonden vielen, was waarschijnlijk een opzettelijke daad. De bewoner zou een wanhoopsdaad gepleegd hebben, vermoedt het parket. In de woning werden gasflessen en een afscheidsbrief aangetroffen.

‘De oorzaak van de ontploffing vanochtend in Elewijt is wellicht bekend’, meldt het parket. ‘Het gaat zeer waarschijnlijk om een opzettelijke daad, meer bepaald een wanhoopsdaad van de overleden bewoner.’

De man heeft een afscheidsbrief achtergelaten en de branddeskundige van het parket heeft vier gasflessen gevonden, verspreid onder de woning. Hij had die zelf gekocht en ze waren opengedraaid. ‘Kortom: alles wijst in de richting van de overleden bewoner. Naar diens motieven is het nog gissen.’

De ontploffing deed zich donderdagochtend omstreeks 7.15 uur voor in een gebouw aan het kruispunt van de Eppegemsesteenweg met de Tervuursesteenweg. Op het gelijkvloers bevindt zich een dokterspraktijk (die zijn deuren nog niet had geopend), daarboven bevinden zich assistentiewoningen voor mensen met autisme.

Onbewoonbaar

Bij de ontploffing werd de gevel van een appartement op de eerste verdieping volledig weggeblazen. Daarbij viel één dodelijk slachtoffer, de 59-jarige bewoner. Twee mensen, ook bewoners van de appartementen, raakten lichtgewond door rookinhalatie. Zij werden voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis, maar mochten dat inmiddels weer verlaten. ‘Ze waren onder de indruk, maar hun toestand leek oké’, zegt burgemeester van Zemst Veerle Geerinckx (N-VA). Een derde lichtgewonde werd ter plaatse verzorgd, een vijfde inwoner was op het moment van de ontploffing niet thuis. Het parket bevestigt dat alle bewoners gelokaliseerd konden worden.

Omstreeks 10 uur had de brandweer de brand die was ontstaan na de ontploffing onder controle. De schade is volgens de eerste vaststellingen groot, de stabiliteit van het gebouw zou in gevaar zijn. De overblijvende delen van het pand werden door de brandweer gestut. De omliggende gebouwen konden wel gevrijwaard worden.

‘De bewoners zullen er zeker op korte termijn niet opnieuw gehuisvest kunnen worden’, zegt Geerinckx. De gemeente Zemst zal noodopvang organiseren voor de slachtoffers, of bekijken of ze bij familie terecht kunnen.

Buren helpen bewoner naar beneden

‘Ik dacht eerst dat het een auto-ongeluk was, want ik hoorde wat leek op het gepiep van banden’, vertelt buurtbewoner Robbe Jacobs. ‘Maar toen ik naar buiten liep, zag ik het ontplofte gebouw. We zagen ook een bewoner die vastzat. Ik ben mijn ladder gaan halen, en mijn buurman heeft die persoon vervolgens naar beneden geholpen. Net toen zij beneden waren, was er een tweede ontploffing – ik denk van een butaanfles die we in de trappenhal hadden zien staan toen we naar binnen gingen.’

Het parket heeft een onderzoeksrechter aangesteld ‘lastens onbekenden voor feiten van vernieling van een gebouw door ontploffing, met vermoeden van menselijke aanwezigheid, met de dood en met gewonden als gevolg’, klinkt het. Het onderzoek naar de feiten wordt voortgezet.

Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht op de Zelfmoordlijn, op het gratis nummer 1813, of op zelfmoordlijn1813.be.