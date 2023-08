Wel besparing, geen gedwongen ontslagen bij VRT in 2024

Het aantal medewerkers van de VRT zakt volgend jaar met 32 ‘voltijdse equivalenten’, dus 32 medewerkers of meer. Daarvoor zullen geen naakte ontslagen nodig zijn: van de meer dan honderd medewerkers die op pensioen gaan, zal de helft niet worden vervangen. Sommige vacatures zullen niet worden gevuld.

Het VRT-transformatieplan werd in april 2022 aangekondigd en heeft twee objectieven: de VRT digitaliseren en 25 miljoen besparen tegen 2025. Vijftig medewerkers zijn sindsdien al afgevloeid. Nog eens 69 medewerkers van Thuis gingen naar het productiehuis Eyeworks. Door vertrokken medewerkers niet te vervangen, werden nog eens zestig voltijdse equivalenten bespaard. De VRT wil nog meer fictie uitbesteden aan externe productiehuizen. Het interne productiehuis en de interne opleidingen mikken op digitale en multimediale toepassingen. In 2025 moeten nog eens 21 voltijdse equivalenten sneuvelen.

In een reactie toont de vakbond ACOD zich opgelucht dat er geen naakte ontslagen zullen vallen in 2024, zoals in 2022. ‘Toch heerst er geen hoerastemming. Werknemers zullen volgend jaar met 32 collega’s minder evenveel en even kwaliteitsvol werk moeten leveren’, zegt hij in een verklaring. De vakbond spreekt van een elastiek die steeds verder wordt uitgerekt en hier en daar al is geknapt, en roept om meer werkingsmiddelen. Het ACOD heeft de politieke partijen aangeschreven om te vragen wat hun plannen voor de openbare omroep zijn na 2025.