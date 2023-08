Geschorste schepen van Knokke stapt zelf op

Kris Demeyere, de schepen van Stedenbouw in Knokke-Heist, neemt zelf ontslag. Eerder werd hij geschorst vanwege een vastgoeddeal. ‘Ik heb alle vertrouwen in de gerechtelijke instanties.’

Kris Demeyere (Gemeentebelangen) kwam de afgelopen maanden verschillende keren in opspraak in Knokke-Heist. Zo startte het parket van West-Vlaanderen recent een opsporingsonderzoek naar een vastgoeddeal. Demeyere zou onderhandeld hebben in naam van de gemeente voor een pand dat hij uiteindelijk zelf kocht. Het onderzoek verkeerde begin deze week nog in een erg prille fase.

Maar het was niet de eerste keer dat Demeyere - tevens eigenaar van een autogarage in Knokke-Heist - onder vuur lag. Eerder opende Audit Vlaanderen al twee onderzoeken naar hem. Zo gaf hij als Schepen van Stedenbouw een omgevingsvergunning aan iemand die geïnvesteerd had in zijn garage. Ook een onderhoudscontract rond het wagenpark van de gemeente bleef niet onbesproken. Eind mei zette de Knokse burgemeester Piet De Groote (Gemeentebelangen) Demeyere na alle commotie op non-actief.

Vandaag legde Demeyere zelf zijn ambt neer. ‘Ik neem tevens ontslag als gemeenteraadslid en verlaat Gemeentebelangen’, zegt hij. Hij communiceerde via een open brief. Demeyere onderneemt ook juridische stappen tegen enkele media. ‘Ik laat mijn naam en faam niet door het slijk halen. Mijn raadslieden hebben daarom juridische procedures opgestart. Ik heb alle vertrouwen in de gerechtelijke instanties.’