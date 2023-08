Wolvin Emma heeft zich gevestigd in Noorderkempen

Wolvin Emma, een nakomelinge van de roedel Hechtel-Eksel, is zes maanden lang regelmatig waargenomen in de regio rond Kalmthout, Brecht en Wuustwezel en mag dus voortaan als een ‘gevestigde’ wolf beschouwd worden. Dat heeft het Agentschap Natuur en Bos (ANB) donderdag gemeld.

De wolvin werd geboren in 2022 en is het tiende jong van wolvin Noëlla en wolf August van dat jaar. Samen met de betrokken gemeenten zet ANB in op goede informatieverstrekking naar inwoners. Zo ligt het territorium van de wolvin al in het afgebakende risicogebied. Dat betekent dat er subsidies zijn voor wolfwerende maatregelen, zoals omheiningen om dieren te beschermen.

Ook schade door de wolf wordt vergoed als kan aangetoond worden dat de schade effectief door een wolf is aangebracht.