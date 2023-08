Sepp Kuss wint zesde rit in Vuelta, Evenepoel beperkt de schade

Jumbo-Visma heeft de Vuelta naar zijn hand gezet: luxeknecht Sepp Kuss won de zesde etappe met aankomst bergop aan het observatorium van Javalambre. Primoz Roglic en Jonas Vingegaard losten Remco Evenepoel, die op eigen tempo de schade wist te beperken. De 20-jarige Fransman Lenny Martinez neemt de rode trui over van Evenepoel.

De etappe werd een steekspel tussen een zeer ruime kopgroep met daarin onder meer Sepp Kuss van Jumbo-Visma en heel wat renners die goed gepositioneerd stonden in het klassement (Lenny Martinez, Soler, Seff Cras, ...) en het peloton, waar Soudal-Quick Step (voor Remco Evenepoel), INEOS en Movistar jacht maakten. De breuk was vrij vroeg in de etappe ontstaan, allicht door zijwind.

(Dadelijk meer.)