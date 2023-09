Geukens & De Vil stoppen met galerie en richten zich voortaan op kunstprojecten

Net voor de zomervakantie bracht Geukens & De Vil de kunstenaars en de harde kern van collectioneurs op de hoogte: de galerie stopt er eind dit jaar mee. De locatie in Knokke is al dicht, Antwerpen rondt in december af met een terugblik waarbij alle huiskunstenaars betrokken zijn.

Yasmine Geukens en Marie-Paule De Vil vonden het na 25 jaar welletjes. Ze hebben de voorbije jaren twee grootschalige en succesvolle kunstroutes op stapel gezet, Ecce homo (2017-2018) en Finis terrae (2022-2023), telkens in samenwerking met Antwerpse musea. Geukens: ‘Die laatste was de katalysator voor onze beslissing. De intense voorbereiding, de inhoudelijke investering, de sociale betrokkenheid.’ Het was een intense en tijdrovende periode, vindt Geukens. ‘We hadden niet meer het gevoel in de diepte te kunnen graven. De fun was weg, door de toenemende druk bij kunstenaars, verzamelaars en beurzen.’

Geukens & De Vil stappen er niet uit. ‘Wij gaan nooit stoppen met kunst, maar willen inzoomen op projecten.’ Een opmaat wordt een project rond de schrijfster Virginia Woolf, in oktober, met een tentoonstelling, boekpresentatie, voorleesmomenten en een diner.

Deze zomer maakte ook Zeno X bekend de deuren te zullen sluiten. Is het toeval dat twee gereputeerde Antwerpse galeries quasi op hetzelfde moment stoppen? Geukens: ‘We herkenden alvast veel in de communicatie van Frank Demaegd van Zeno X: een galeriehouder die de eigen gezondheid vooropstelt en het kalmer aan wil doen. Nu is het aan de jonge generatie.’ (gvds)