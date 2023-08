Duizenden gezinnen die zich geen dak boven het hoofd kunnen veroorloven, slaan letterlijk hun tenten op in verlaten kantoorgebouwen. — © reuters

Bij de brand in Johannesburg vielen meer dan zeventig doden, in een complex waar niemand had mogen wonen. Criminele bendes ‘verhuurden’ het aftandse kantoorgebouw aan arme daklozen.