Julie Biesmans neemt afscheid van Red Flames: ‘Moeilijke, maar juiste keuze’

Julie Biesmans stopt op 29-jarige leeftijd als Belgische international. Na de geboorte van haar zoon deze zomer wil ze meer tijd kunnen doorbrengen met haar gezin, naast haar clubverplichtingen bij haar nieuwe club OH Leuven. Zo klinkt het donderdag in een mededeling van de Koninklijke Belgische Voetbalbond KBVB.

Biesmans debuteerde bij de Red Flames op 17 oktober 2011 met een 2-1-zege tegen Hongarije. Mede door haar positie en onopvallende speelstijl groeide ze uit tot een bijzonder gewaardeerde en geprezen speelster en werd daarom ook de vrouwelijke Axel Witsel genoemd. Ze speelde met de Flames op de EK’s van 2017 in Nederland en 2022 in Engeland, waar ze de kwartfinales bereikten. Biesmans verzamelde op 12 jaar 104 caps bij de Red Flames. ​Ze speelde haar laatste wedstrijd in het nationale shirt op 7 april dit jaar in Oostenrijk.

‘Dit was voor mij een heel moeilijke beslissing, maar het voelt wel aan als de juiste keuze’, zegt Biesmans. ‘Ik wil er zijn voor mijn gezin en van elk moment kunnen genieten. Ik ben heel dankbaar dat ik jarenlang deel heb mogen uitmaken van deze groep. De ervaringen draag ik voor altijd mee. Vanaf nu hebben de Flames er alvast een fervente supporter bij!’

Schaduwkapitein

Onder Ives Serneels was Biesmans steevast een vaste waarde in de nationale elf. ‘Het afscheid van Julie betekent een groot verlies voor de ploeg’, laat de bondscoach weten. ‘Op Julie kon je altijd rekenen. Ook al koos ze zelf voor een rol buiten de schijnwerpers, ze was een belangrijke speelster de voorbije jaren. Ze was mijn schaduwkapitein en groeide bij haar ploeggenoten uit tot een natuurlijke leider en vertrouwenspersoon. Als er iets haar sierde, was het wel haar bescheidenheid.’