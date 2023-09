Pommelien hitmachien: hoe een 22-jarig talent alle harten verovert

Je kon deze zomer niet om Pommelien Thijs heen: de 22-jarige zangeres veroverde zowat alle Vlaamse podia. Deze week ging ook Brussel voor de bijl, en opnieuw moest het festivalterrein afgesloten worden wegens overvol. Waar komt dat immense succes vandaan, en what’s next voor Pommelien Thijs?

De combinatie tv en muziek blijkt opnieuw een succesformule. Thijs zingt, acteert, danst en charmeert. En ze laat zich goed omringen, dat ook.

© gvdv

CREDITS Journalist Nick De Leu | Gast Tarik Vanrompaey | Presentatie Marjan Justaert| Redactie en voxpop Nina Mallants, Fien Dillen| Eindredactie Marjan Justaert| Audioproductie en Muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere