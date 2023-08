Zieke helper van Remco Evenepoel geeft na 50 kilometer al op

‘Of we met een groot probleem zitten? Nee, die jongens zijn weer oké’, zei Remco Evenepoel nog voor de start van de zesde Vuelta-rit aan de verzamelde pers. ‘Andere ploegen maken daar altijd een groter drama van, maar ik heb nog renners langs de kant zien staan om een grote behoefte te doen. We zijn dus niet alleen.’

Onze landgenoot had het over de renners Andrea Bagioli en Louis Vervaeke, maar schatte de situatie dus fout in. Want al na vijftig kilometer gaf Bagioli er de brui aan, geveld door ziekte. Een helper minder voor Evenepoel, die zich mogelijk zorgen moet maken dat hij niet ook geveld wordt door ziekte. ‘Fingers crossed dat er geen virus de ronde begint te doen, maar het zou wel kunnen, ja’, zei de rode trui voor de etappe. ‘Ik heb nu alleszins nergens last van. Sowieso ben ik nu extra voorzichtig, met plastic handschoentjes bij het ontbijt enzo.’

Hopen dat de vlucht het haalt

Eerder dit jaar moest Remco Evenepoel al door een coronabesmetting als leider uit de Giro stappen. Maar van zo’n scenario heeft hij geen schrik, zegt hij. ‘Ik bekijk het dag per dag en steek geen negatieve energie in zulke zaken. We focussen op het goeie, op het positieve. Dat is dat we gisteren toch recht zijn gebleven en er goed voor staan.’ Als leider slaagde Evenepoel er zelfs in de kloof met de andere favorieten voor de eindzege wat uit te diepen door een tussensprint te winnen.

‘Ik verwacht me aan een pittig dagje’, blikte Evenepoel vooruit op de zesde etappe. ‘Het zal warm worden en het is een lange rit met veel verticale hoogtemeters. Het kan goed zijn dat het de laatste dag is dat ik het rood heb, maar we zullen zien hoe de samenstelling van de kopgroep eruit ziet. We hopen dat de vlucht het haalt vandaag. Voor mij zal het zaak zijn geduldig te blijven, goed te timen en vooral te zorgen dat ik geen tijd verlies. Als de vlucht nog wordt gegrepen, dan zullen we zoals in Andorra voor de rit proberen gaan. Maar als die boniseconden weg zijn, dan is het ook maar zo.’