Vervoort (PS) klopt aan bij federale regering: ‘Vergeet ook Noordstation niet, help élke asielzoeker’

De Brusselse regering is donderdag bijeengekomen om de veiligheid en sociale cohesie op het Brusselse grondgebied te bespreken en te verzekeren, waaronder de overlast rond het Zuidstation, het Brusselse Noordstation en heel wat metrostations.

De Brusselse regering en minister-president Rudi Vervoort (PS) vragen dat er snel concrete oplossingen komen voor het Zuidstation in de hoofdstad, waar overlast, drugs en criminaliteit sinds een hele tijd hoogtij vieren. Toch mogen deze concrete maatregelen niet beperkt blijven tot het Zuidstation, ook het Noordstation en verschillende Brusselse metrostations worden door een gelijkaardige situatie getroffen en mogen niet vergeten worden. ‘Het Gewest en de gemeenten hebben hun verantwoordelijkheid genomen om deze sociale realiteit aan te pakken.’

Zo worden er volgens Vervoort door Brussel al heel wat maatregelen genomen, maar laat vooral de federale regering op zich wachten het probleem het hoofd te bieden. ‘In het Brusselse deel van het actieplan om de situatie in het Zuidstation aan te pakken, zijn al maatregelen opgenomen. Maar er moeten andere institutionele bevoegdheden worden gemobiliseerd om de problemen van dakloosheid en onveiligheid aan te pakken, die van de federale regering.’

Bezorgd

‘De Brusselse regering is bijzonder bezorgd over het feit dat, net op het moment dat dit werk wordt uitgevoerd, Fedasil geen alleenstaande mannelijke asielzoekers meer zal opvangen.’

Normaliter komen alle personen in bezit van bijlage 26 in aanmerking voor bed, bad en brood. Maar staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (CD&V) liet woensdag weten voorrang te geven aan vrouwen en kinderen, waardoor alleenstaande mannen die de asielprocedure doorlopen niet langer in aanmerking komen voor een plek in de opvangcentra. Een beslissing die de situatie in het Brusselse niet ten goede zal komen, aldus de Brusselse excellenties. Zo wijst de Brusselse regering erop ‘te moeten vaststellen dat de sociale en gezondheidssituatie en de veiligheid in verschillende wijken al jaren verslechteren.’

De Brusselse regering vraagt de federale regering om maatregelen die voor het Zuidstation genomen worden meteen ook uit te breiden naar het Noordstation en de metrostations die dezelfde situatie doormaken. ‘In het bijzonder moet er een oplossing gevonden worden om échte politieaanwezigheid in de metrostations te garanderen’, zegt de Brusselse regering. Ook moeten de middelen van de gerechtelijke politie en het Openbaar Ministerie voor de bestrijding van drugshandel opgetrokken worden om zware criminaliteit te bestrijden in Brussel.

Daarnaast eist de Brusselse regering ‘dat de aankondiging van de beslissing om alleenstaande mannelijke asielzoekers niet langer op te vangen niet wordt toegepast en dat alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat alle asielzoekers materiële hulp krijgen, overeenkomstig de internationale verplichtingen van België en het Belgisch en Europees recht, door een beroep te doen op de nationale solidariteit via de uitvoering van een nationaal spreidingsplan’.