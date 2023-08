Romelu Lukaku officieel voorgesteld bij AS Roma

Het is nu ook officieel: Romelu Lukaku wordt door Chelsea tot het einde van het seizoen uitgeleend aan AS Roma, zo kondigde de Italiaanse club aan met enkele spectaculaire filmpjes (zie hierboven). De Rode Duivel zal met rugnummer 90 spelen bij de Romeinen, hetzelfde nummer dat hij vorig seizoen droeg bij Inter.

AS Roma noemt Lukaku in de aankondiging van de transfer op hun website ‘een wereldberoemde spits, die naast een geweldige doelpuntenmaker ook nog eens een veelzijdige aanvaller is’ - getuige daarvan de 93 assists die hij al gaf in zijn carrière, naast zijn 280 goals in 589 matchen.

‘De verwelkoming die ik gekregen heb van deze club en zijn fans heeft me enthousiast gemaakt en nog meer gemotiveerd om alles te geven voor mijn nieuwe ploeg. Als tegenstander voelde ik al de sfeer van het Stadio Olimpico en de warmte van de Romanisti’, klinken de eerste woorden van Lukaku als spits van AS Roma.

‘Het is fijn daar nu zelf deel van uit te maken. Ik heb pas de kans gekregen met de eigenaars te spreken en was onder de indruk van hun ambitie. Nu moeten we werken, bescheiden zijn en match per match groeien. Zelf kan ik niet wachten om mijn ploegmaats op en naast het veld bij te staan.’

Tiago Pinto, de General Manager Football van Roma, zei dat de transfer de club ‘enkel maar grote tevredenheid kan brengen’. ‘Met de komst van Lukaku winnen we aan ervaring, professionalisme en drive om te winnen.’