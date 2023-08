Geen extra kosten meer bij eerste herinnering van onbetaalde factuur

Wie tot nu toe een herinnering van een onbetaalde factuur ontving, zag daar al snel extra kosten bijkomen. Daar wordt nu een grens aan gesteld door de nieuwe regel dat de eerste herinnering van een onbetaalde factuur kosteloos opgestuurd zal worden.

Vanaf die eerste herinnering heeft u nog veertien dagen om te betalen. Betaalt u dan nog niet, dan kan een tweede herinnering onder bepaalde voorwaarden wel een vergoeding en interest laten betalen. Zo moeten vergoedingen en interesten voor betalingsachterstand duidelijk vermeld worden in de overeenkomst of de algemene voorwaarden en ze zijn wettelijk begrensd afhankelijk van het bedrag van uw schuld.

Deze extra kosten kunnen enkel bestaan uit een forfaitaire vergoeding die bedoeld is om de schuldeiser te vergoeden voor alle kosten van de schuldvordering, of uit verwijlinterest om de schuldeiser te vergoeden voor het feit dat die niet binnen de overeengekomen termijn het bedrag kreeg.

Daar valt wel de kantnota bij te maken dat als het gaat om een regelmatige levering of dienst, de gratis herinnering beperkt is tot drie keer per jaar. Krijgt u in dat geval van een vierde factuur in hetzelfde jaar wel een herinnering, dan komt er mogelijks een maximale vergoeding van 7,5 euro bovenop de portokosten bij.