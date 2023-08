‘De origami des doods’: Oekraïne stuurt zelfs kartonnen drones af op Rusland

In een aanval op een Russische luchthaven in Koersk, voegden de Oekraïners een opvallend element toe aan het dronearsenaal: een kartonnen drone. Het zou het eerste geval zijn waarbij westers wapentuig wordt ingezet om de Russen op eigen grondgebied aan te vallen.

Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Nee, het is een kartonnen drone. Vederlicht, Australisch en doorgaans gebruikt om spionagevluchten uit te voeren. Maar het onbemande toestel heeft een extra troef: omdat het van karton gemaakt is, is het de radars van de Russische luchtafweer te slim af.

Een Russische milblogger maakte als eerste melding dat de tuigen ingezet werden. De blogger, een oudgediende bij de Russische luchtmacht, schrijft dat het kartonnen exemplaar deel uitmaakte van een zwerm drones, met en zonder explosieve lading. Die troffen de luchthaven van Koersk. Vijf Russische straaljagers liepen daardoor schade op.

Omdat de drone elektrisch wordt aangedreven, vermoedt de milblogger dat het vanop Russische bodem opsteeg. Dat lijkt mogelijk: de getroffen luchthaven ligt op een afstand die flirt met het maximumbereik van de drone. Naast Russische bronnen, melden ook Oekraïense media dat de kartonnen drone werd ingezet.

Westers materiaal op Russische bodem

Dat de drone van Australische makelij voor aanvalsdoeleinden werd ingezet, is verrassend. Bij wapenleveringen van westerse partners aan Kiev, wordt erop gehamerd dat het materiaal niet op Russische bodem mag worden ingezet. SYPAQ, de fabrikant van de drones, reageert niet op het nieuws. De Australische ex-generaal en veelgevraagd commentator Mick Ryan vindt het dan weer ‘geweldig’ om te zien hoe Australische steun zijn nut kan bewijzen. ‘Het is hun beslissing of ze de drone gebruiken in Oekraïne of Rusland.’

Als Kiev dan toch de rode lijn wil overschrijden en met westers materiaal Rusland aanvallen, lijkt de kartonnen drone alvast een logische stap. Het geheel ziet eruit als een ineengeknutseld minivliegtuig. Rubber en gewaxt karton zijn naast de motor de belangrijkste onderdelen. De drone weegt 2,4 kilogram en kan tot 3 kilogram aan vracht meenemen. Afhankelijk van de zwaarte van het toestel en de batterij kan het een afstand tussen de 40 en 120 kilometer overbruggen met een snelheid van 60 km/u.

Met de kostprijs van enkele duizenden euro’s per exemplaar, is het naar militaire normen spotgoedkoop. ‘Een lagekostentoestel’, omschrijft de verkoper zelf op zijn website. De drones worden bovendien als bouwpakketten afgeleverd om de kosten verder te drukken. Sinds de aanval op Rusland kreeg het toestel een nieuwe geuzennaam: ‘de origami des doods’.