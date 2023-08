Salah Abdeslam wil na afloop van proces niet terugkeren naar Franse cel

Salah Abdeslam, die nog levenslang riskeert voor zijn aandeel in de aanslagen van 22 maart 2016, wil na afloop van het proces niet terugkeren naar Frankrijk en zijn straf uitzitten in een Belgische gevangenis. Dat meldt de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Het verzoek van Abdeslam zal maandagnamiddag behandeld worden.

De 33-jarige Abdeslam, die in 2022 door het speciale assisenhof over de aanslagen van 13 november 2015 in Frankrijk veroordeeld werd tot levenslang zonder de kans om ooit vrij te komen, heeft sinds zijn arrestatie op 18 maart 2016 het grootste deel van zijn straf uitgezeten in een Franse cel. Sinds juli 2022 zit hij in ons land achter de tralies voor het proces over de aanslagen in Maalbeek en Zaventem.

Nog voor de afloop van dit proces, dat zich maandag na een onderbreking van een dikke maand opnieuw op gang trekt voor het requisitoir en de pleidooien over de strafmaat, heeft Abdeslam dus kenbaar gemaakt dat hij zich verzet tegen een terugkeer naar Frankrijk. Maandag om 14 uur zal daarover een kort geding ingeleid worden tegen de Belgische staat.

De Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel liet aan Belga weten dat er in de loop van de dag of ten laatste vrijdag uitvoeriger zal worden gecommuniceerd over de zaak. Abdeslams advocaten, Delphine Paci en Michel Bouchat, wilden enkel kwijt dat het kort geding maandag om 14 uur zal plaatsvinden, maar wensten niet uit te wijden over de grond van de zaak. Dat alles heeft tot gevolg dat het hof van assisen, dat zich nog moet buigen over de strafmaat, maandagnamiddag de zitting tijdelijk zal opschorten.

Naast zijn levenslange celstraf voor de aanslagen van Parijs, zit Abdeslam ook een celstraf van twintig jaar uit voor de schietpartij in Vorst.