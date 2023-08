Van zwoegende bijen tot schuilende robben: een vooruitblik naar de ‘Wildlife photographer of the year’

Voor een koraalrif zwemmen grondels tussen de takken van een zeewaaier. Grondels zijn normaal gesproken erg schichtig maar fotograaf Alex Mustard was vastbesloten om er meer dan één in beeld te brengen. Om de levendige, contrasterende kleuren vast te leggen, moest hij stabiel blijven in de stroming. Locatie: Lembeh-straat, Noord-Sulawesi, Indonesië. Foto: Alex Mustard

Een uit Oekraïne geëvacueerde tijgerwelp, een gezond koraalrif en een bosrodeo. Het zijn slechts enkele van de beelden uit de inzendingen voor Wildlife photographer of the year. Het Natural History Museum in Londen onthult op 13 oktober 2023 zijn nieuwe tentoonstelling van natuurfotograaf, met 100 buitengewone foto’s van over de hele wereld.