‘Apenimitators’ moeten opdringerige apen afschrikken op G20-top

Tijdens de G20-top in New Delhi zijn tientallen mensen aangesteld om oerwoudgeluiden maken en zo opdringerige resusapen weg te houden.

Resusapen maken sommige delen van de Indiase hoofdstad al langer onveilig. Ze sturen het verkeer in de war, stelen voedsel of vallen zelfs voetgangers aan.

Op 9 en 10 september vindt de top van de G20 plaats in New Delhi. Uit angst dat de apen tijdens de top de auto’s van de buitenlandse leiders aanvallen, de hotels binnendringen waar die leiders verblijven, of de bloementapijten opeten die voor de G20 zijn gemaakt, heeft het stadsbestuur het departement bosbeheer gevraagd om een actieplan op te stellen.

‘De stad heeft tussen de 30 en 40 monkey wallahs (apenmannen) ge­rekruteerd om de roep na te bootsen van de agressieve langoeraap, natuurlijke vijanden van de resus­makaken’, zegt ­Satish Upadhyay, plaatsvervangend voorzitter van het stadsbestuur in New Delhi.

Er zijn ook levensgrote langoersilhouetten in de straten van de Indiase hoofdstad geplaatst om de primaten af te schrikken. Bovendien bieden de autoriteiten de dieren in bosrijke gebieden nu voedsel aan, in de hoop dat ze niet naar de stad trekken.

Vroeger patrouilleerden mannen met getrainde langoeren door de straten van New Delhi, maar door de strengere beschermingswetgeving mogen die dieren niet meer in gevangenschap worden gehouden.