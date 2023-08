Al voor ruim 19,55 miljard euro ingeschreven op de staatsbon

Via de financiële instellingen werd op vijf dagen meer dan 11,12 miljard euro opgehaald. Rechtstreeks via de overheid was donderdagmiddag al voor ruim 8,43 miljard euro ingeschreven.

De campagne loopt nog tot 1 september. Donderdag is de laatste dag voor het overheidsloket van de staatsbon. De banken gaan door tot vrijdag 16 uur. Zowel bij de overheid als bij de grootbanken zijn er geen kosten verbonden aan een inschrijving op deze staatsbon.

Geld dat via overschrijvingen pas op 4 september aankomt, valt buiten de termijn en zal de overheid terugstorten, zei een woordvoerster van minister van Financiën Van Peteghem eerder al.

De staatsbon brengt dankzij een verlaagde roerende voorheffing 2,81 procent netto op. Verschillende banken hebben gedurende de looptijd van de staatsboncampagne hun rente op termijnrekeningen verhoogd.