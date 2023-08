Blauwe supermaan biedt wereldwijd spektakel

Het gaat om de tweede vollemaan deze maand, vandaar de benaming ‘blauwe maan’. Bovendien staat de maan nog eens dichter bij de aarde dan normaal, waardoor ze ook de titel ‘supermaan’ krijgt.

Normaal bevindt de maan zich op ongeveer 384.400 kilometer van de aarde, maar woensdagnacht was dat máár 363.000 kilometer. Daardoor lijkt ze zowat veertien procent groter. Omdat de maan in een ellipsvormige baan rond de aarde beweegt, staat ze soms dichter en andere keren verder weg van de aarde.

Twee volle manen op een maand tijd is niet zo uitzonderlijk. Dat gebeurt gemiddeld eens om de 2,5 jaar. Maar dat het dan ook nog eens een supermaan is, is minder gebruikelijk. Voor de volgende gelegenheid is het wachten op maart 2037. De laatste keer dat het voorkwam, was in 2009.

