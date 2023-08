Grant Shapps is nieuwe Britse minister van Defensie

‘We mogen niet terugkeren naar de tijd dat defensie beschouwd werd als een discrete kost van de regering en besparingen werden bereikt door het departement uit te hollen’, aldus Wallace in zijn ontslagbrief, waarin hij premier Rishi Sunak bedankte voor het verhogen van de defensiebudgetten. Kort daarna werd met Grant Shapps (54) al zijn opvolger bekendgemaakt.

De 53-jarige Wallace was sinds juli 2019 defensieminister, toen nog onder bondgenoot Boris Johnson. Ook onder diens voorgangers Theresa May en David Cameron bekleedde Wallace al functies in de regering. Wallace had zijn intentie om op te stappen al eerder bekendgemaakt, waardoor Sunak tijd had om na te denken over een herschikking van zijn regering.