Van den Brandt vreest nieuwe tentenkampen in Brussel door opvangstop voor alleenstaande mannen

Brussels minister Elke Van den Brandt (Groen) vreest dat er nieuwe tentenkampen zullen ontstaan in de hoofdstad, na de aankondiging van federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor om geen opvang meer te voorzien voor alleenstaande mannen.

Alleenstaande mannen worden tijdelijk niet meer opgevangen om alle beschikbare plaatsen voor te behouden aan gezinnen met kinderen, zo kondigde De Moor dinsdag aan. Nadat eerder de groene partijen in de federale regering afwijzend hadden gereageerd, waarschuwt donderdag ook Brussels minister Elke Van den Brandt voor de gevolgen op het terrein.

‘Dit beleid zal nieuwe tentenkampen maken’, zo sprak ze haar vrees uit bij De ochtend op Radio 1. ‘Niemand wil kinderen op straat zien, maar deze mannen verdwijnen niet. Zij moeten wachten op opvang en intussen wordt hen gezegd: “Ga maar op straat.” Dit creëert problemen.’

De Moor gaf aan dat vandaag al zowat 2.000 alleenstaande mannen op een wachtlijst staan, omdat de prioriteit reeds naar de opvang van gezinnen met kinderen gaat. ‘Die groep voegt zich toe aan de mensen in onwettig verblijf’, zegt Van den Brandt. ‘In Brussel gaat het naar schatting om 80.000 tot 100.000 mensen. Zij leven hier in ons stedelijk netwerk, maar we ontkennen volledig hun bestaan.’

Van den Brandt zegt dat niemand nog op straat zou moeten slapen als elke Belgische gemeente vijf mensen opvangt. Ze vraagt ook aanmeldingspunten voor asielzoekers in te richten in Vlaanderen en Wallonië, ‘want nu komt iedereen naar Brussel’, en extra ondersteuning om de gevraagde opvang waar te maken. ‘Want nu wordt gezegd dat die (mannen) naar de daklozenopvang kunnen, maar die is volledig verzadigd.’